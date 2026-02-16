Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh thẻ căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an Lạng Sơn phát khuyến cáo tới người dân

Ngày 26/01/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện 01 nhóm 04 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào thôn Nà Mạt, xã Na Sầm, Lạng Sơn tiếp cận người dân để đặt vấn đề thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân (đối tượng đã dùng ĐTDĐ chụp ảnh CCCD, chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt các góc độ, yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân trên ĐTDĐ...) của 11 người dân và cảm ơn bằng tiền mặt, số tiền 100NDT/người (tương đương 380.000VNĐ). Đồng thời thỏa thuận, thứ 6 hàng tuần đối tượng sẽ tiếp tục vào thu thập hình ảnh cá nhân (quét nhận dạng) và bồi dưỡng 100NDT/lần/người, nhưng không rõ mục đích sử dụng.

Mời đối tượng làm việc, xác minh thông tin ban đầu. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, qua đó xác định: Gần đây các sàn giao dịch forex, ngoại hối (XM, Binance, EX...) đang có chính sách khuyến mãi, riêng đối với chủ tài khoản mới là công dân Việt Nam, Thái Lan, Singapore; trong đó mỗi tài khoản mới sẽ được hưởng 20% số tiền nạp ban đầu (nạp 100 USD sẽ được tặng 20 USD), tiền thưởng tối đa lên đến 10.000USD. Vì vậy, 01 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Lạng Sơn 02 lần để mua, thu thập dữ liệu cá nhân người Việt Nam, mở 11 tài khoản mới trên các sàn giao dịch (bằng thông tin cá nhân của người Việt Nam) để hưởng lợi qua chính sách khuyến mãi.

Ngày 29/01/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng CNC ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng về hành vi Thu thập và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo Công an Lạng Sơn, đây là vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, với hành vi, phương thức thủ đoạn mới; đặc biệt đối tượng vi phạm là người nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam, trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam; mục đích để hưởng lợi qua giao dịch trên các sàn điện tử. Ngoài ra đối tượng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập được của công dân Việt Nam vào các hoạt động vi phạm pháp luật khác (vay tiền qua các ứng dụng trái pháp luật, làm giấy tờ giả, lập tài khoản ngân hàng/tài khoản MXH ảo…), ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Để kịp thời ngăn chặn các vụ việc như trên và các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân:

* Nâng cao cảnh giác trước các hành vi mua, bán, thu thập thông tin cá nhân

* Không tự ý cung cấp thông tin cá nhân nếu không nắm rõ mục đích sử dụng

* Làm tốt việc bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt là trên không gian mạng

* Tích cực tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn vi phạm trên

* Nghiêm cấm các hành vi tiếp tay cho hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mạnh Đức