Xuất hiện nhóm hội “Con ghét bố mẹ” có tới gần 50.000 thành viên khiến nhiều phụ huynh hoang mang

Một hội nhóm trên Facebook mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút sự chú ý. Không chỉ chạnh lòng vì tên nhóm, nhiều phụ huynh còn lo lắng khi đọc những lời tâm sự về mâu thuẫn gia đình và cảnh báo trẻ có thể bị người lạ lợi dụng lúc đang tổn thương.

Nhóm “Con ghét bố mẹ” có khoảng 40.000 thành viên. Các bài đăng trong nhóm đề cập đến bất đồng giữa cha mẹ và con cái, cảm giác không được thấu hiểu hoặc những chuyện riêng mà người viết muốn tìm một nơi để giãi bày.

Một tài khoản ẩn danh viết rằng bản thân không còn cảm thấy chút tình cảm nào với bố mẹ. Không rõ người viết bao nhiêu tuổi, cũng không thể biết chỉ từ một dòng chia sẻ rằng phía sau đó là phút tức giận hay một mâu thuẫn đã kéo dài. Nhưng với nhiều phụ huynh, việc một người có thể nói về cha mẹ mình như vậy ở nơi công cộng đủ khiến họ chạnh lòng: Liệu con mình có khi nào cũng buồn đến mức ấy mà chưa từng nói ra?

Trong nhóm còn có người bày tỏ lo ngại khi thấy trẻ nhỏ đọc những bài viết mang cảm xúc tiêu cực. Đáng chú ý, một bài đăng cảnh báo nguy cơ trẻ vị thành niên bị người lạ lợi dụng tâm lý để dụ dỗ bỏ nhà đi. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ, dù chưa phải thông tin xác nhận đã xảy ra vụ dụ dỗ hay bắt cóc liên quan đến nhóm nhưng cũng khiến người lớn không khỏi lo lắng.

Dù vậy, tình huống ấy vẫn khiến không ít cha mẹ bất an. Nếu một đứa trẻ vừa cãi nhau với gia đình, đang cảm thấy không ai hiểu mình rồi nhận được tin nhắn từ người lạ hứa sẽ lắng nghe và giúp đỡ, liệu con có nhận ra đâu là một lời đề nghị nguy hiểm?

Tên gọi “Con ghét bố mẹ” dễ gây sốc, nhưng không thể vì thế mà kết luận tất cả thành viên đều thực sự căm ghét gia đình. Có người chỉ đang giận dỗi, có người cần được lắng nghe; cũng có thể có những câu chuyện phía sau mà người ngoài không biết.

Điều khiến cha mẹ bất an là ở tuổi nhỏ, cảm xúc của con có thể thay đổi rất nhanh. Sau một trận cãi vã, trẻ dễ thấy mình bị oan, không được lắng nghe hoặc nghĩ rằng “ở nhà chẳng ai hiểu mình”. Khi đang buồn và muốn tìm một người đứng về phía mình, con có thể bị tác động bởi những câu chuyện, lời bình luận cùng chiều trên mạng. Một lời nhắn tỏ ra thấu hiểu từ người lạ cũng có thể trở nên đáng tin hơn trong mắt con vào đúng lúc ấy.

Từ một bài đăng công khai đến cuộc trò chuyện riêng đôi khi chỉ cách một lời mời kết bạn. Đó là lý do phụ huynh lo ngại trước khả năng trẻ bị hỏi thông tin cá nhân, được hứa giúp đỡ hoặc rủ gặp mặt khi đang muốn rời khỏi nhà. Không phải mọi người lắng nghe trẻ trên mạng đều có ý đồ xấu, nhưng trẻ nhỏ khó xác minh người ở đầu bên kia màn hình thực sự là ai.

Tên gọi “Con ghét bố mẹ” dễ gây sốc, song không thể vì thế mà kết luận tất cả thành viên đều thực sự căm ghét gia đình. Có người chỉ đang giận dỗi, có người cần được lắng nghe; cũng có những câu chuyện phía sau mà người ngoài không biết. Điều cha mẹ cần để ý là con đang tiếp xúc với nội dung nào, trò chuyện với ai và có bị thúc đẩy đưa ra quyết định trong lúc xúc động hay không.

Sự tồn tại của một nhóm đông thành viên với cái tên như vậy đặt ra câu hỏi khiến nhiều phụ huynh khó yên lòng: Khi có chuyện không thể nói với bố mẹ, con sẽ tìm đến ai? Và nếu con buồn đến mức phải lên mạng tìm người nghe mình, liệu người lớn trong nhà có nhận ra trước khi một người lạ làm điều đó?

Sự tồn tại của một nhóm đông thành viên với cái tên như vậy đặt ra câu hỏi khiến nhiều cha mẹ khó yên lòng: Khi có chuyện không thể nói với bố mẹ, con sẽ tìm đến ai? Và nếu con đã buồn đến mức phải lên mạng tìm người nghe mình, liệu người lớn trong nhà có nhận ra trước khi một người lạ làm điều đó?