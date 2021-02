Xuất hiện nhiều điểm “đen” về chất lượng không khí ở Bắc Bộ

Theo đó, những địa điểm có chỉ số chất lượng không khí có màu đỏ (ở mức xấu) như: Thư viện huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Trường Mầm non Tiên Phong 1 (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), Thư viện tỉnh Hải Dương (Hải Dương), An Bài, Quỳnh Phụ (Thái Bình), Thư viện Nam Định (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng (Đống Đa, Hà Nội). Với chất lượng không khí này nhiều người có vấn đề về sức khỏe sẽ thấy cơ thể có những biểu hiện khó chịu gặp những vấn đề về sức khỏe.



Ở miền Trung, một vài điểm xuất hiện chỉ số chất lượng không khí màu cam (ở mức kém) như: Tuyên Hóa (Quảng Bình), thành phố Hội An (Quảng Nam), Thanh Khê (Đà Nẵng).

Ở Nam Bộ, các điểm quan trắc đều có màu xanh (chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe) và ít điểm màu vàng ở mức trung bình, chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, có 2 điểm: huyện Thới Bình (Cà Mau), quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) ở mức màu đỏ.

Nhiều điểm xuất hiện màu trắng xóa che phủ không gian.

Theo ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), có tới 17/20 điểm có chỉ số chất lượng không khí có màu xanh. Chỉ có 3 điểm: UBND huyện Yên Phong; UBND xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành và xã Long Đức, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có chỉ số chất lượng không khí màu cam (ở mức kém). Đặc biệt, 1 điểm tại khu vực UBND xã Cao Đức, huyện Gia Bình (Bắc Ninh ) có màu đỏ (xấu) ảnh hưởng không khí tới sức khỏe.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, với chất lượng không khí xấu, người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài thứ nhất là phòng dịch thứ hai là để chống bụi mịn; thực hiện giãn cách ở nơi đông người. Các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.