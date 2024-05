Xuất hiện 'ngôi sao mới nổi' trên bảng xếp hạng PCI cao nhất nước

Hôm nay (9/5), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.

Phú Thọ là gương mặt mới lọt top 10 tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023 (ảnh: Đại đoàn kết).

Quảng Ninh , Long An, Hải Phòng, Bắc Giang và Đồng Tháp là 5 địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2023. Hải Phòng tiếp tục kéo dài chuỗi 3 năm liên tiếp trong top 5 PCI (kể từ năm 2021), Bắc Giang đánh dấu lần thứ 2 xuất hiện trong top 5. Đồng Tháp 16 năm liên tục đứng top 5 PCI cả nước.

PCI năm nay chỉ công bố 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023, thay vì xếp hạng cả 63 địa phương trên cả nước. Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ, việc không công bố thứ hạng 63 tỉnh, thành phố giúp chia sẻ áp lực với các địa phương phía sau, khi tất cả đều muốn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất trong PCI 2023 có một số gương mặt mới so với năm 2022, gồm: Hải Dương, Bình Thuận, Ninh Bình, Tây Ninh, Đắk Nông, Cà Mau, Tiền Giang và Thanh Hóa. Đây là dấu hiệu cho thấy các tỉnh ở nhóm sau có sự bám đuổi và bứt phá mạnh mẽ để bước vào top 30 của bảng xếp hạng PCI . Điều này củng cố cho phân tích của nhóm nghiên cứu về xu hướng cải thiện chất lượng điều hành kinh tế.

Xếp hạng 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất theo PCI 2023.

Theo kết quả PCI 2023, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian. Khoảng cách giữa các địa phương được thu hẹp. Địa phương ở vị trí 63/63 tỉnh thành, lần đầu tiên vượt 60 điểm PCI. Quảng Ninh giành vị trí quán quân năm thứ 7 liên tiếp, với 71,25 điểm, giảm nhẹ so với năm trước.

Năm thành phố trực thuộc Trung ương đều nằm trong top 20 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023. Tuy nhiên, thứ hạng có sự thay đổi. Hải Phòng xếp hạng cao nhất ở vị trí thứ 3, không đổi so với PCI 2022. Cần Thơ tăng 5 bậc so với năm ngoái, đứng vị trí thứ 14. Trong khi đó, Đà Nẵng ở vị trí thứ 16, giảm 7 bậc so với 2022. TPHCM vẫn ở vị trí 27, trong khi Hà Nội “rơi” 8 bậc , lui xuống vị trí thứ 28 trong bảng xếp hạng năm nay.

Về PGI 2023, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hưng Yên và TPHCM lần lượt lọt top 5.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - nhận định, kết quả khảo sát phản ánh trong báo cáo PCI và PGI 2023 cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực tích cực của chính quyền các tỉnh thành phố trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh so với trước đây. Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian, với điểm số chỉ số PCI tổng hợp cả nước đạt 66,66 điểm năm 2023, tăng gần 1,44 điểm so với năm 2022.

Theo ông Công, công tác hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đánh giá về công tác triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của năm 2023 đều có sự cải thiện so với năm 2022. Chi phí không chính thức tiếp tục chiều hướng giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức năm 2023 là 33,3%, giảm mạnh từ mức 66% của các năm 2015-2016 và mức kỷ lục 70% vào năm 2006. Thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn, ghi nhận những chuyển biến tích cực qua việc giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.