Xuất hiện “ngọc trai đen” đẹp như thần thoại: “Bạn thân” của Hailey Bieber và Kylie Jenner, nhan sắc này đến Coachella dễ kiếm tiền tỷ

Coachella 2026 không chỉ là sân chơi của âm nhạc, thời trang hay các ngôi sao đình đám, mà còn chứng kiến một làn sóng ngầm đang âm thầm bùng nổ chính là các AI influencer - những nhân vật không tồn tại ngoài đời thực nhưng lại đang kiếm tiền thật, thậm chí là rất nhiều tiền từ chính lễ hội này.

Giữa vô số hình ảnh check-in quen thuộc với vòng đu quay biểu tượng, không khí sa mạc từng bừng cùng những bộ outfit được chăm chút kỹ lưỡng hay các khoảnh khắc chụp cùng celeb, không ít người dùng mạng xã hội đã bắt gặp những gương mặt mới. Họ xinh đẹp, phong cách, bắt trend nhanh chóng, xây dựng những bài đăng Instagram không khác gì những cô nàng thực sự ở đó, nhưng thực chất lại hoàn toàn là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Một ví dụ điển hình là Aitana Lopez - được mệnh danh là AI influencer triệu đô đầu tiên trên thế giới. Dù không thực sự có mặt tại Coachella, cô vẫn tham dự theo cách riêng: đăng tải trải nghiệm, chia sẻ hậu trường độc quyền cho người theo dõi trên các nền tảng trả phí, từ đó tạo ra nguồn thu không hề nhỏ.

Aitana Lopez là cô nàng AI có tick xanh hẳn hoi trên tài khoản gần 400K người theo dõi. Mùa Coachella này Aitana cũng có mặt và xây dựng những bài đăng trendy (Ảnh @fit_aitana).

Ngoài ra, trong rất nhiều những cô nàng AI đang được netizen thả bình luận ngưỡng mộ mỗi giờ, nổi bật có cái tên Amara - chủ nhân tài khoản @ammarathegoat với 174K người theo dõi. Một cô gái da màu với làn da nâu sâu thẳm cùng bộ tóc xanh như bước ra từ truyền thuyết.

Trông thì cực kỳ "ảo" nhưng việc làng mốt đã từng tồn tại những "ngọc trai đen" với vẻ đẹp "siêu thực" như Anok Yai hay Zozibini Tunzi thì việc xuất hiện thêm một phiên bản như Amara đã đánh lừa được rất nhiều người. Trong loạt ảnh được cô cập nhật từng ngày ở Coachella như thật, Amara thậm chí còn tương tác thân mật với các ngôi sao hàng đầu như vợ chồng Justin Bieber, hay chị em Kylie - Kendall Jenner nhưng thật ra cô ấy chưa từng đặt chân đến đó, cũng chưa từng tồn tại.

Amara tự nhận là bạn thân của nhiều người ngôi sao và còn nổi bật hơn họ trong cùng khung hình.

Cô nàng tương tác gần gũi với chị em nhà Jenner.

Điều đáng nói là với công nghệ làm giả hình ảnh và video ngày càng tinh vi, ranh giới giữa thật và ảo đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Không ít người dùng MXH đã sập bẫy, chỉ đến khi đọc bình luận và những con người đang hoang mang gặp nhau, họ mới nhận ra mình vừa ấn like cho một nhân vật không tồn tại

Những khung hình bung xoã ở Coachella đầy cảm xúc.

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là trò làm màu, sống ảo trên mạng xã hội. Lewis Davey - một nhà sáng lập công ty quản lý tài năng AI cho biết các influencer ảo ngày nay hoàn toàn có thể kiếm hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) chỉ trong mùa Coachella, thông qua doanh thu từ người theo dõi và các hợp đồng quảng cáo. Một con số đủ để khiến nhiều influencer thật cũng phải dè chừng.

Giới chuyên môn nhận định việc "ăn theo" các sự kiện lớn như Coachella là một chiến lược cực kỳ thông minh. Nó giúp các AI influencer nhanh chóng bắt trend, tăng độ nhận diện và gần gũi trong mắt khán giả. Quan trọng hơn, đây cũng là cách để các nhãn hàng tiếp cận người tiêu dùng mà không cần chi trả khoản phí khổng lồ cho influencer thật. Thay vào đó, họ có thể hợp tác với nhân vật ảo, kiểm soát hoàn toàn hình ảnh, nội dung và thông điệp.

Trong bối cảnh đó, Coachella không chỉ đơn thuần là một lễ hội âm nhạc, mà đã trở thành sân khấu thử nghiệm cho một thế hệ influencer hoàn toàn mới - nơi mà họ không cần tồn tại ngoài đời thật, nhưng vẫn có thể trở thành ngôi sao, thậm chí kiếm tiền nhiều hơn cả con người.

Cô mẫu này còn có ảnh chung với Kylie Jenner ở tiệc after party Oscar cùng Kylie Jenner...

...đi du thuyền cùng Angelina Jolie...

...tiếp tục check-in với Gigi và Bella Hadid ở một bữa tiệc nào đó.

Theo hình ảnh được xây dựng thì Amara là một người mẫu chuyên nghiệp...

...cô vừa tốt nghiệp trường Nghệ Thuật và có cuộc sống phong phú như những cô nàng influencer khác.