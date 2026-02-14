Xuất hiện một dự án khu Tây Hà Nội "nóng" chưa từng thấy: Ra giỏ nào hết căn giỏ đấy, chủ đầu tư không nhận cọc, ai mua xuống tiền luôn 30% giá trị căn hộ

Trong khoảng gần tháng trở lại đây, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận dấu hiệu chững lại rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Thanh khoản giảm, lượng giao dịch thực tế không còn sôi động như trước, trong khi tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn khi mặt bằng giá đã neo ở mức cao.

Thế nhưng, thị trường lại ghi nhận dự án An Bình HomeLand mới ra hàng thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng, thậm chí ghi nhận tốc độ hấp thụ nhanh.

Dự án An Bình HomeLand nằm tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, gần Aeon Mall Hà Đông do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 tòa chung cư cao 25 tầng, mỗi tầng có 14 căn. Đây là một dự án nằm độc lập giữa khu biệt thự, xung quanh toàn bộ là khu nhà thấp tầng nên không gian rất thoáng và đẹp.

Vị trí dự án An Bình HomeLand.

Khoảng 2–3 tháng trước, thị trường khá rối loạn vì nhiều thông tin giao dịch quanh mức hơn 80 triệu đồng/m2 đến gần 90 triệu đồng/m2 cho các căn đẹp. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư nhiều lần ra thông báo rằng dự án chưa mở bán chính thức.

Cách đây hơn 10 ngày, chủ đầu tư chính thức ra hàng với mức giá dao động khoảng 75 triệu đồng/m2. Theo đánh giá một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, đây là mức giá này cực kỳ cạnh tranh trên thị trường. Bởi nằm cùng trục với dự án An Bình HomeLand có FLC Premier Parc, cách khoảng 1,5 km, hiện có mức giá khoảng 120 triệu/m2. Hay khu vực cổng An Khánh cũng có một số tòa khác với mức giá khoảng 100-110 triệu đồng/m2.

Trong vai khách tìm cần tìm mua căn hộ của dự án An Bình HomeLand để liên hệ với môi giới Hùng (tên đã được thay đổi). Môi giới Hùng ngay lập tức cho biết: "Dự án này vừa mở bán đợt 1 tòa C2 và C4 được hơn 10 ngày. Tuy nhiên, hiện đã hết sạch hàng, mỗi lần giỏ hàng được tung ra là hết ngay giỏ đấy, sàn môi giới không có hàng để bán".

Môi giới này chia sẻ thêm, trường hợp xác định mua thì khách nên tìm hiểu hết thông tin trước để sau Tết mở bán đợt 2 khách khớp căn luôn cho kịp. "Dự án này cực kỳ nóng vì mức giá khá tốt so với trên thị trường. Khách mua ở đâu chủ yếu người có nhu cầu ở. Nhiều căn khách còn phải mua chênh tới 200 triệu đồng", môi giới Hùng nói.

Thực tế, khi mở bán đợt 1 với mức giá dao động 70-75 triệu đồng/m2, lượng người quan tâm rất lớn. Người mua phải làm đơn đăng ký nhu cầu, được chủ đầu tư xét duyệt thì mới được mua. Người mua phải đứng tên trực tiếp, kể cả các suất ngoại giao cũng bị hạn chế chuyển nhượng. Chủ đầu tư chủ yếu bán cho người có nhu cầu ở thực, hạn chế nhà đầu tư để tránh đẩy giá.

Nói về mức giá của dự án, theo đánh giá của các sàn nhiều dự án hiện nay phải chi rất nhiều cho truyền thông, marketing và hoa hồng sàn môi giới, khiến giá bán bị đẩy lên và cuối cùng người mua phải gánh chi phí đó. Dự án này hướng tới giảm tối đa chi phí marketing và bán hàng qua sàn nhằm có mức giá tốt hơn cho người mua ở thực.

Môi giới Hùng cho biết: "Dự án hot tới mức chủ đầu tư không nhận cọc, ai mua đóng luôn 30% giá trị căn hộ. Với cách này, dự án lọc được hết các nhà đầu tư giữ chỗ ảo chỉ còn những người mua ở thực".

Mặc dù phải đóng luôn 30% giá trị căn hộ nhưng dự án vẫn thu hút lượng lớn khách hàng có nhu cầu thật quan tâm. Tuy nhiên dù đã chuẩn bị sẵn tài chính, nhiều khách hàng vẫn không mua được vì "cháy hàng".

Môi giới Hùng cho biết thêm: "Sau Tết, dự án còn mở bán đợt 2 cho tòa C1 và C4. Chính sách mở bán đợt 2, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ vay, ân hạn gốc và lãi".







