Xuất hiện loại vàng giả có khả năng "qua mặt" đèn khò, một chủ tiệm mất trắng 132 triệu đồng: Tôi đã bị lừa!

Theo Quang Minh Nhật Báo, người xưa vẫn nói: 'Vàng thật không sợ lửa', nhưng hiện nay lại có loại vàng giả được chế tạo tinh vi đến mức khiến cả người trong nghề lâu năm cũng bị qua mặt - dù đã dùng thử lửa.

Sáng 24/2, ông Lý – chủ một tiệm thu mua vàng tại khu phố sầm uất ở quận Kỳ Tân, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang kiểm tra hàng hóa thì có một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, nói giọng vùng khác, vội vàng bước vào với vẻ mặt khẩn trương.

Người này lấy ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, miệng nói liên tục: “Anh ơi, em chơi bài thua sạch. Cái này là vàng thật 100%, giờ em cần tiền gấp nên bán rẻ, lấy bao nhiêu cũng được!”.

Người đàn ông xưng tên là Đoạn, nói dây chuyền nặng 52,7 gram, sẵn sàng bán với giá 665 NDT (khoảng 2,3 triệu đồng)/gram. Giá này thấp hơn giá thị trường.

Với kinh nghiệm nhiều năm và sau khi dùng đèn khò đốt thử một đoạn dây: không đổi màu, không khói đen, không dấu hiệu bất thường, ông Lý kết luận là vàng thật. Giao dịch diễn ra nhanh chóng, ông Lý chuyển khoản hơn 35.000 NDT (132 triệu đồng) cho Đoạn.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, một người đàn ông khác, cũng nói giọng lạ, bước vào với một sợi dây chuyền gần như giống hệt. Lúc này, ông Lý bắt đầu cảnh giác và gọi chuyên gia kiểm định đến kiểm tra bằng thiết bị hiện đại. Kết quả dây chuyền không phải vàng thật, mà được pha trộn các kim loại nặng như rheni và vonfram.

Ngay sau đó, ông Lý mang sợi dây chuyền đã mua vào buổi sáng đi kiểm tra lại rồi lập tức trình báo công an.

Công nghệ làm vàng giả tinh xảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sợi dây chuyền trong vụ lừa đảo này được chế tạo cực kỳ tinh vi. Lõi bên trong là các kim loại hiếm như rheni và vonfram - vốn có mật độ gần bằng vàng, điểm nóng chảy thậm chí còn cao hơn và tính chất kéo giãn tốt. Bên ngoài được phủ một lớp vàng thật để đánh lừa cả mắt thường và các phương pháp kiểm tra truyền thống.

“Ngành thu mua vàng lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào hai phương pháp cơ bản: thử bằng lửa và cân trọng lượng. Nhưng với loại vàng giả kiểu mới này, cả hai phương pháp đều gần như vô dụng. Chỉ có máy đo quang phổ hoặc các thiết bị hiện đại mới có thể phát hiện sự pha trộn này”, một chuyên gia giám định kim hoàn chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Kỳ Tân lập tức vào cuộc. Họ rà soát toàn bộ camera giám sát quanh các tiệm vàng trong khu vực và phát hiện hai đối tượng bước xuống từ cùng một chiếc taxi.

Nhận diện được kẻ tình nghi là Đoạn và một người tên Ngô, cảnh sát tổ chức mật phục. Đúng lúc đó, một cửa hàng khác cũng gọi báo có người đang rao bán dây chuyền vàng đáng ngờ. Cảnh sát ập đến hiện trường và bắt giữ Đoạn.

Để dụ bắt nghi phạm còn lại là Ngô, cảnh sát đề nghị ông Lý liên lạc lại với hắn qua điện thoại, vờ đề nghị mua thêm vàng với giá cao. Ngô xuất hiện tại cửa hàng và bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Ban đầu, cả hai nghi phạm chối tội, khăng khăng nói không biết vàng là giả và bản thân cũng là nạn nhân. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, cả hai đã thừa nhận hành vi sản xuất và tiêu thụ vàng giả để lừa đảo các tiệm vàng nhỏ.

Chỉ trong 2 ngày, hai đối tượng đã mang dây chuyền làm bằng vàng giả đến lừa đảo tại 3 cửa hàng vàng trong thành phố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 60.000 NDT (227 triệu đồng).



