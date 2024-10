Xuất hiện làn sóng hủy kèo, tăng giá bán?

Dự án cũ, mới đều tăng giá

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các dự án bất động sản từ năm 2018 đến nay dù chưa bàn giao hay đã hoàn thiện đều tăng giá trung bình 50%-100%. Đặc biệt, các dự án xung quanh dự án Gem Riverside tăng giá rất mạnh. Cụ thể, tại dự án The Sun Avenue trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, trước đây chỉ 2,5-2,6 tỉ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ 70 m2 thì nay đã tăng lên 4,3-4,5 tỉ đồng/căn. Dự án The Lakeview City (phường An Phú, TP HCM), dù là nhà phố nhưng giá cũng tăng 2-3 lần so với trước, từ 6-8 tỉ đồng/căn lên 17-18 tỉ đồng/căn.

Dự án Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh), nhiều căn hộ cũng tăng giá gấp đôi tính từ thời điểm bàn giao đến nay. Ví dụ, căn hộ 2 phòng ngủ trước đây có giá khoảng 3,5-4 tỉ đồng/căn, hiện được chào bán với giá 7,5-8,5 tỉ đồng/căn tùy block, nội thất.