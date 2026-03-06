Xuất hiện hoa khôi đấu vật hội làng: 1 mình "cân đẹp" cả VĐV giành HCV SEA Games, nhan sắc không phải dạng vừa

Trong không khí náo nức của những hội làng những năm gần đây, cái tên Nguyễn Anh Thơ đã trở thành một "thương hiệu" thu hút hàng ngàn khán giả vây kín sới vật. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện, cô gái sinh năm 2002 còn khiến dư luận xôn xao bởi vẻ ngoài xinh đẹp đối lập hoàn toàn với sự gai góc của môn vật. Mới đây khi tham dự giải hội làng, Anh Thơ còn ẵm luôn danh hiệu Hoa khôi của giải đấu và nhận về 6 triệu đồng.

Anh Thơ nhận giải hoa khôi Giả vật Xuân 2026 (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Anh Thơ sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cùng gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tiểu thư đó là một nền tảng thể lực và kỹ thuật đáng gờm. Cô từng có thời gian được đào tạo bài bản về đấu vật chuyên nghiệp tại một trung tâm huấn luyện thể thao lớn. Dù sau đó không chọn con đường thi đấu đỉnh cao làm sự nghiệp lâu dài, nhưng những "ngón nghề" được trui rèn vẫn giúp Anh Thơ tỏa sáng mỗi khi bước chân vào sới vật.

Cái tên Anh Thơ thực sự bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội sau những màn giao lưu vật với phái mạnh. Hình ảnh một cô gái mảnh mai nhưng lại có thể quật ngã những thanh niên lực lưỡng bằng những đòn đánh hiểm hóc đã tạo nên sức hút khó cưỡng.

Đáng chú ý nhất là màn so tài với nhà vô địch Jiu-jitsu thế giới Đào Hồng Sơn. Dù chỉ mang tính chất biểu diễn và giao lưu kỹ thuật, nhưng sự tự tin và khả năng thực chiến của Anh Thơ trước một vận động viên đẳng cấp quốc tế đã giúp cô thu về hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận thán phục.

Anh Thơ trở thành hiện tượng ở sới vật hội làng (Ảnh: FBNV)

Cô nàng còn từng thắng cả VĐV Đào Hồng Sơn (phải) (Ảnh: FBNV)



