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Xuất hiện hố tử thần rộng 6m, sâu 3m tại nhà dân ở Lạng Sơn

Văn Chương
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Một hố sụt có đường kính khoảng 6m, sâu 3m xuất hiện tại khu vực nhà dân ở xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn; đây là lần đầu địa phương ghi nhận hiện tượng này.

Ngày 15/11, ông Lăng Trường Chinh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình ông Đức triển khai phương án san lấp hố sụt, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

- Ảnh 1.

Hố sụt xuất hiện tại sân nhà ông Triệu Minh Đức (Ảnh: Lăng Trường Chinh).

Trước đó, khoảng 4h sáng 14/11, tại khu vực nhà ông Triệu Minh Đức, thôn Bến Cát, xã Vân Nham, bất ngờ xuất hiện một hố sụt lớn. Hố có đường kính khoảng 6m, độ sâu khoảng 3m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn gia đình vận động, xin đất từ các hộ dân xung quanh để tiến hành lấp hố. Các cơ quan chuyên môn đang phối hợp với gia đình triển khai biện pháp xử lý, khắc phục sự cố.

Theo thông tin từ địa phương, đây là lần đầu tiên xã Vân Nham ghi nhận hiện tượng sụt đất tạo thành hố lớn như trên. Nguyên nhân xảy ra sự việc hiện đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Tags

Lạng Sơn

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