Xuất hiện “đề cương make up kỷ yếu” dài như trắc nghiệm thi đại học: Chọn giá học sinh mà “đòi hỏi quá mức”?

Mùa kỷ yếu đang tới gần, cũng là lúc trên MXH đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu chuyện “dở khóc dở cười” xoay quanh khâu chuẩn bị cho ngày chụp quan trọng của hội học sinh, sinh viên. Mới đây, mạng xã hội rôm rả chia sẻ hình ảnh một đoạn chat giữa khách hàng và thợ trang điểm (MUA) liên quan đến một buổi make up kỷ yếu.

Điều khiến dân tình chú ý không phải màn "chốt đơn" hay kết quả makeup cuối cùng, mà là bảng ghi chú yêu cầu được gửi trước đó, dài, chi tiết và được nhận xét là kỹ đến mức "như làm đề cương".

Theo những hình ảnh đang lan truyền, nữ sinh mô tả khá kỹ về khuôn mặt của mình: da olive tông sáng trung bình, mắt một mí, hơi lệch, mũi hơi to, môi hơi thâm, tóc mỏng... Đồng thời ghi chú thêm các mong muốn như tạo layout baby tông hồng - tím - đỏ, làm mắt sáng hơn, xử lý phần mũi gọn hơn, tóc dập phồng, xoăn sóng rõ nếp và giữ được lâu.

Đáng chú ý, sau khi nhận được bảng yêu cầu, phía MUA đã phản hồi: "Chị nghĩ là với giá này chị làm không được á, có gì em book người khác hộ chị nhen."

Khách hàng sau đó trả lời: "Dạ mong muốn của em thôi ạ, còn lại chị có thể tùy chỉnh theo bạn mẫu là được ạ."

Bài đăng đang được chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh chụp màn hình.

Không rõ nguồn gốc của ảnh chụp màn hình tin nhắn này, song đang được lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các hội nhóm makeup, thu về hàng triệu lượt xem, bàn tán. Nhiều người cũng quan tâm đến mức giá cho gói makeup này, có thông tin là khoảng 200-250 nghìn đồng. Song, đây cũng mới chỉ là thông tin từ các bình luận, chưa có xác nhận chính thức.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận lớn, chia netizen thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng việc khách hàng ghi chú chi tiết mong muốn cá nhân là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí càng nói rõ càng giúp người make up dễ hình dung và hạn chế tình trạng "làm xong mới sửa". Trong khi đó, bên còn lại lại thấy bảng yêu cầu này tạo cảm giác khá áp lực, giống một bản "brief công việc" hơn là yêu cầu trang điểm thông thường.

"Khách nói rõ mong muốn thì có gì sai?"

Ở chiều đầu tiên, nhiều người cho rằng nhìn bảng note dài thì có phần "choáng", nhưng đọc kỹ lại phần lớn đều là mô tả khuyết điểm và mong muốn cá nhân để người make up dễ xử lý hơn.

Thay vì kiểu "chị make sao cho em đẹp là được", không ít người cho rằng việc khách nói rõ mắt, mũi, tóc hay điểm chưa tự tin của mình sẽ giúp hai bên thống nhất từ đầu, tránh tình trạng làm xong rồi mới phát sinh góp ý.

Một tài khoản bình luận: "Tui thấy bạn ý note toàn là những khuyết điểm của bạn ấy mong thợ có thể che được. Còn về giá thì dù ít hay nhiều thì người ta cũng có quyền được yêu cầu theo mong muốn của mình."

Tài khoản khác viết: "Không biết giá nhiêu nhỉ, chứ cá nhân tui thấy mấy cái này bao gồm cả việc chia sẻ những đặc điểm và khuyết điểm của bạn ấy. Những yêu cầu về makeup kia thì tui thấy mấy layout kỷ yếu đều làm được rồi, chưa đến mức gọi là đòi hỏi luôn. Còn tóc thì không xem ảnh thực tế cũng không biết được. Bà kia note ra trang giấy cho rõ thôi. Nếu thấy mất lòng hoặc quá sức với giá thì thôi không làm được, chứ tui chẳng thấy có gì quá đáng. Người ta là khách làm dịch vụ mà”

Nhiều cư dân mạng tự nhận làm trong nghề cũng nhanh chóng nhập cuộc. Theo chia sẻ của họ, những "bản note dài hơi" thực tế không còn quá lạ, thậm chí có khách còn đầu tư hơn nhiều. Một bình luận khiến dân tình bật cười viết: "Này còn nhẹ nha bà, có make được bạn khách gửi cái slide 20 trang cơ."

Không ít người cũng cho rằng với những dịp đặc biệt như chụp kỷ yếu, thứ thường chỉ diễn ra một lần trong đời học sinh, thì việc chuẩn bị kỹ càng là điều dễ hiểu. Chưa kể hiện nay nhiều bạn trẻ xem rất nhiều video beauty, lưu sẵn hình mẫu và có xu hướng nghiên cứu khá kỹ trước khi đi make up.

Nhiều người cho rằng nếu không phù hợp, MUA hoàn toàn có quyền từ chối nhận khách thay vì đưa câu chuyện lên mạng xã hội.

Một bình luận nhận nhiều tương tác viết: "Không làm được thì bảo không làm được xong thôi, chứ đăng bài kiểu này thì không nên."

"Nhìn như brief công việc, quan trọng là còn tùy mức giá"

Ở chiều ngược lại, một số netizen lại cho rằng vấn đề không nằm ở việc khách có yêu cầu, mà là độ chi tiết của bản note khiến nhiều người đọc cảm thấy áp lực.

Danh sách dài, chia mục rõ ràng, đi sâu từng chi tiết khiến một số người liên tưởng đến bản brief công việc hoặc tài liệu hướng dẫn chuyên môn.

Nhiều ý kiến cho rằng makeup vốn không phải công việc "copy-paste". Kết quả còn phụ thuộc vào chất da, thời tiết, tình trạng tóc, thời gian hoạt động và tay nghề xử lý thực tế. Vì vậy, những khách hàng có yêu cầu quá cụ thể đôi khi cũng đi kèm kỳ vọng cao hơn.

Những bình luận của netizen:

- "Thường mấy bạn note kỹ như này lại hay bị thất vọng."

- “Nhìn tưởng cô giáo dạy makeup gửi bài để học sinh tập makeup”

- “Chưa biết giá bao nhiêu mà đọc thấy mệt rồi”

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cũng từ đây, cuộc tranh luận bắt đầu xuất hiện một góc nhìn khác: liệu cảm giác "áp lực" của người làm có đồng nghĩa việc khách hàng đang đòi hỏi quá đáng? Bởi ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng khi bỏ tiền sử dụng dịch vụ, khách hoàn toàn có quyền đưa ra mong muốn của mình, miễn những yêu cầu đó vẫn nằm trong phạm vi hợp lý và được trao đổi trước từ đầu.

Theo quan điểm này, việc khách nói rõ mình muốn gì thực tế còn giúp hạn chế tình trạng làm xong mới góp ý hoặc xảy ra mâu thuẫn về sau. Còn việc nhận hay không nhận, có phù hợp hay không với khả năng, thời gian hoặc mức giá lại là quyền quyết định của người làm dịch vụ.

Không ít netizen cho rằng đây vốn là câu chuyện "thuận mua vừa bán": khách có quyền đưa yêu cầu, còn thợ trang điểm cũng có quyền từ chối nếu cảm thấy không phù hợp.

Bên cạnh đó, yếu tố được nhắc tới nhiều không kém chính là giá cả. Một số cư dân mạng cho rằng nếu đúng là mức giá học sinh - sinh viên chỉ khoảng 200-350 nghìn như tin đồn đang lan truyền, việc nhận một danh sách yêu cầu dài như vậy có thể khiến người làm cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, mức giá này hiện vẫn chỉ xuất phát từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và chưa được xác thực.

Song song với tranh luận xoay quanh việc yêu cầu của khách có “quá tay” hay không, một vấn đề khác cũng được nhắc tới: cách xử lý tình huống của người làm dịch vụ khi đưa câu chuyện lên mạng xã hội.

Không ít ý kiến cho rằng, dù đứng ở góc độ người nhận thấy yêu cầu không phù hợp hay quyết định từ chối khách, việc đăng tải lại hình ảnh tin nhắn có thể vô tình kéo theo rủi ro liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Đặc biệt trong ngành dịch vụ cá nhân như makeup, nơi các trao đổi thường mang tính riêng tư và không phải nội dung công khai, việc công bố thông tin, dù đã che tên hay không vẫn dễ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn bản chất ban đầu.

Một số netizen nhấn mạnh rằng, nếu cảm thấy không thể đáp ứng hoặc không phù hợp, cách xử lý an toàn nhất vẫn là trao đổi trực tiếp và dừng nhận dịch vụ, thay vì đưa lên mạng để tranh luận. Bởi khi đã trở thành nội dung công khai, câu chuyện không còn nằm giữa hai bên mà dễ biến thành đề tài phán xét từ cộng đồng mạng, kéo theo cả áp lực không cần thiết cho cả khách lẫn người làm.