Xuất hiện công ty địa ốc thứ 3 tại Việt Nam sở hữu khối tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, vượt Becamex IDC, Vincom Retail, Kinh Bắc... nhưng 95% là nợ phải trả

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố chỉ tiêu tài chính bán niên năm 2024 với khoản lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.400 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5.400 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 82,54%.

Trước đó, doanh nghiệp này đã có 3 năm báo lỗ liên tiếp. 

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của SDI Corp đạt mức 5.356 tỷ đồng. Hệ số nơ/vốn chủ sở hữu ở mức 21,66 lần, tương đương số nợ phải trả là hơn 116.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là gần 6.600 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của SDI Corp khoảng gần 121.400 tỷ đồng. Hiện tại trên sàn chứng khoán, chỉ có hai công ty có số tài sản lớn hơn doanh nghiệp này là Vinhomes và Novaland. Số tài sản SDI Corp sở hữu vượt một loạt ông lớn như Becamex IDC, Vincom Retail, Hưng Thịnh hay Khang Điền...

Hiện tại, SDI Corp còn một lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 6.570 tỷ đồng. Lô trái phiếu trên được phát hành vào năm 2021 với mức lãi suất công bố là 10%/năm.

SDI Corp có trụ sở chính tại số nhà A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty được biết đến là chủ đầu tư của siêu dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (tên thương mại The Global City) có tổng diện tích hơn 117ha, nằm ngay trục đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây giao với đường Đỗ Xuân Hợp. TP. Thủ Đức. Theo giới thiệu từ website dự án, The Global City gồm 1.800 căn nhà phố và 10.000 căn hộ chung cư cao tầng, sân golf 92ha với 18 lỗ, khách sạn 400 phòng…

Dự án từng vướng vào vấn đề về quy hoạch một số hạng mục chưa phù hợp quy định nên bị chậm tiến độ trong nhiều năm. Dù được giao đất vào năm 2001 nhưng đến tháng 3/2021, sau 20 năm, Dự án mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.