Xuất hiện chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ngay giữa trung tâm thương mại

Khả Văn |

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) vừa khởi tố một đối tượng người Trung Quốc sử dụng thiết bị phát sóng di động, mang đến các khu vực công cộng đông người để hỗ trợ đồng bọn thực hiện hành vi tấn công mạng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Ngày 11/11, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Thiệu Văn nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài từ ngày 27/9 và mang theo một máy tính mini cùng thiết bị phát sóng. Đối tượng này thuê homestay tại Hà Nội để sinh sống.

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ngay giữa trung tâm thương mại- Ảnh 1.

Đối tượng Thiệu Văn. Ảnh: CACC

Đến ngày 25/10, Văn mua một trạm phát điện trị giá hơn 6,2 triệu đồng, sau đó lắp ráp với các thiết bị mang theo để tạo thành một hệ thống phát sóng hoàn chỉnh.

Vào các ngày 29-31/10, Văn đặt toàn bộ hệ thống này vào vali và mang đến nhiều khu vui chơi, trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội. Tại đây, đối tượng kích hoạt thiết bị để hỗ trợ đồng bọn ở Trung Quốc xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông.

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng ngay giữa trung tâm thương mại- Ảnh 2.

Đối tượng Thiệu Văn và tang vật. Ảnh: CACC

Thủ đoạn của đường dây này là giả lập các website ngân hàng, sau đó gửi các đường link giả mạo (phishing) yêu cầu người dùng "xác thực thông tin". Khi nạn nhân nhập tài khoản và mật khẩu vào trang web giả, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lập tức rút tiền.

Chiều 3/11, khi Thiệu Văn đang hoạt động tại khu vực Tràng Tiền Plaza, Công an phường Cửa Nam đã phát hiện, bắt giữ quả tang cùng toàn bộ tang vật. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài này.

