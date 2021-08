Xuất hiện câu hỏi Ai Là Triệu Phú hack não nhất thế giới với chuỗi ký tự vô nghĩa?

Các phiên bản Ai Là Triệu Phú khắp thế giới thường xuất hiện những câu hỏi hóc búa, làm khó người chơi. Ở Who Will Become A Millionaire? phiên bản Đức từng xuất hiện câu hỏi về một chuỗi ký tự có vẻ vô nghĩa, hack não người chơi. Thời điểm đó, Raphael Brecht - chàng trai 22 tuổi đã phải "bó tay toàn tập", xin dừng cuộc chơi với số tiền thưởng 16.000 euro (tương đương hơn 430 triệu đồng).

Câu hỏi được MC đưa ra: "'Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no. Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no. Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no. Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no' đang nhắc đến ca khúc nào?" với 4 đáp án Crazy In Love (Beyoncé), Music (Madonna), Paparazzi (Lady Gaga), Satellite (Lena).

Câu hỏi làm khó Raphael Brecht

Nếu là một fan nhạc US&UK, chắc chắn người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra đây hoàn toàn không phải là chuỗi ký tự vô thưởng vô phạt mà là đoạn dạo nhạc đặc trưng trong Crazy In Love - một bản hit của Beyoncé ! Rất tiếc, anh chàng đã không đoán được câu trả lời và phải xin dừng chân tại chương trình để bảo toàn số tiền thưởng.

Beyoncé - Crazy In Love với đoạn "Uh - Oh" đặc trưng

Ảnh: Internet