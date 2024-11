Mới đây, Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, SN 1989), Nguyễn Thị An (người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, SN 1995), Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên" Trúc Phương, SN 1994) để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma tú".

Trước đó, hồi tháng 6, Công an quận 10, TP.HCM cũng tạm giữ Chu Đăng Thanh (ca sĩ Chu Bin) cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, công an kiểm tra một căn nhà trên địa bàn quận 10, phát hiện khoảng 6 người đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số những người này có ca sĩ Chu Bin.

Tháng 5/2023, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 5 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 5 cô gái tổ chức sử dụng chất cấm tại khách sạn.

Nhóm cầu thủ này gồm: tiền vệ Đinh Thanh Trung (36 tuổi), thủ môn Dương Quang Tuấn (28 tuổi), tiền vệ Nguyễn Trung Học (26 tuổi), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi) và tiền vệ Nguyễn Văn Trường (21 tuổi).