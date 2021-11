Xuất hiện 2 ca F0, hàng vạn học sinh ở Hải Phòng tạm dừng đến trường

Sáng 8/11, thông tin từ BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng), địa phương vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 6 trường hợp là người thân trong gia đình trú tại đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, gồm: V.V.Đ (SN 1999), V.V.C (SN 1956), P.T.M (SN 1958), V.P.T (SN 2004), V.V.Đ (SN 2007) và V.V.H (SN 2007).

Trường hợp còn lại là B.H.T (SN1984, trú phường Nam Sơn), làm cùng công ty với bệnh nhân Y.T.H ở quận Lê Chân. Ngay sau khi nhận thông, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân.

Qua rà soát, truy vết lực lượng chức năng bước đầu xác định ít nhất có hơn 130 F1, trong đó 16 F1 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão).

Quận Kiến An nhận định, các ca bệnh tại phường Tràng Minh có tính chất phức tạp, thời gian diễn biến từ nhiều ngày, liên quan nhiều địa điểm, nhiều người. Đặc biệt khu vực chợ Phù Lưu, Trường THCS Bắc Hà, Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Quận Kiến An và Sở GD&ĐT thành phố đã quyết định cho học sinh các cấp, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ năng sống, ngoại ngữ trên địa bàn quận tạm thời dừng đến trường từ 8/11.

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trong khi đó, lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết, địa phương cũng vừa khẩn cấp thông báo cho học sinh Trường THCS Hồng Bàng tạm nghỉ vì có học sinh là F2 trở thành F0. Quyết định cho học sinh nghỉ để lực lượng chuyên môn triển khai các biện pháp phòng chống dịch, truy vết, rà soát người liên quan.

Ngoài ra, Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương) cũng tiếp tục cho học sinh nghỉ học để làm xét nghiệm lần 2. Trước đó, trường tiểu học này ghi nhận 2 ca F0.

Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, ngày 7/11 địa phương ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 trẻ nhỏ (1 tuổi) trú tại xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) và xã An Đồng (huyện An Dương). Trường hợp thứ 3 (SN 1999, trú phường Tràng Minh, quận Kiến An) trở về từ Gia Lai ngày 30/10.