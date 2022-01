Trong tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, chắc chắn ai cũng từng làm qua một sợi dây chuyền từ "lá sắn" đúng không nhỉ? Ngoài "công dụng" làm đồ chơi cho con trẻ, đây cũng là một loại cây đem lại lợi ích kinh tế cao, được nhiều người ở quê trồng. Ngày xưa nghèo thường ăn cơm trộn sắn, bây giờ lớn lên nó lại trở thành món ngon ai ăn cũng mê, hấp lên với nước dừa nữa là "số dzách".

Nhưng trong mơ hẳn nhiều người cũng không dám tưởng tượng, sắn cũng có thể... làm cây kiểng trồng trong vườn nhà đâu nhỉ? Mới đây, một đoạn video khoe cây sắn "đột biến" đã hút về hàng triệu lượt view vì sự siêu to khổng lồ của nó.

Món ngon từ sắn ai cũng mê

Clip: Cận cảnh cây sắn chọc trời "nhà thằng bạn" làm ai cũng hốt hoảng

Theo đó, đoạn clip kéo dài 22 giây ghi lại sự "siêu to khổng lồ" của cây sắn. Thông thường, khi đạt được chiều cao từ 1m5, cùng lắm 2m là người ta đã thu hoạch rồi. Riêng gia chủ nhà này có tình yêu to lớn với cây sắn trong vườn nên đã để cho nó "thích cao bao nhiêu thì cao". Trong video, tán cây sắn to tới nỗi có thể phủ bóng râm hết cả góc sân vườn. Không những thế, cây sắn này còn được "chống" bằng dây thừng để ngăn nó đổ sập vì vốn dĩ sắn rất xốp, dễ bị gãy.



Sắn hay còn gọi là khoai mì (theo phương ngữ miền Nam) là loại cây lương thực ăn củ sống lâu năm. Cây khoai mì (sắn) có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Mỹ La tinh, cao khoảng 1,5 – 3m, lá khía thành nhiều thùy, rễ ngang phát triển thành củ và tích luỹ tinh bột, thời gian sinh trưởng từ khoảng 6 đến 12 tháng.

Nhìn sương sương cũng đủ thấy gốc sắn nó to cỡ nào





Những gốc sắn khi có chiều cao từ 1,5 đến 2m là bị thu hoạch cả rồi

Một vài bình luận của netizen:

- Tôi mạnh dạn trả... góp cây sắn này 10 tỷ nhé.

- To thế này nên đem đi bán đi bác ạ, có khi ra tiền đấy.

- Tôi tò mò cây sắn to thế này thì củ nó có to được vậy không nhỉ.

- Hóng màn đào củ sắn.

