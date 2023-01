Xuân vận, cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới

Do Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng tránh Covid-19 nên năm nay, dợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán kéo dài 40 ngày của Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ có khoảng 2,09 tỷ chuyến đi của hành khách được thực hiện, tăng 99,5% so với mức năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Trong 3 năm qua, với sự vận động "ăn Tết tại chỗ" ở Trung Quốc bởi nạn dịch hoành hành, nhiều người không thể đoàn tụ với gia đình trong lễ hội mùa xuân. Tuy nhiên, năm nay lượng hành khách đã tăng chóng mặt (Ảnh: Reuters).

Ước tính số lượng người di chuyển về thăm gia đình chiếm khoảng 55% trong tổng hành khách xuân vận, người đi công tác chiếm khoảng 24%, du lịch thương mại chiếm khoảng 10%, nhiều trường cao đẳng và đại học đã được nghỉ trước khi bắt đầu xuân vận. (Ảnh: Xinhua).

Theo dự báo, đợt Xuân vận năm nay sẽ rất phức tạp đối với việc kiểm soát Covid-19 tại Trung Quốc.

Ga xe lửa Bắc Thâm Quyến ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông rất đông hành khách.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và tụ tập ngày Tết, nhất là khi có người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền.

Số liệu công bố của Ban công tác xuân vận cho thấy, trong ngày 7/1, cả nước Trung Quốc đã vận chuyển 34,736 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 48,6% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh: Xinhua).

Người dân xếp hàng vào ga tàu tại Bắc Kinh (Ảnh: AP).

Tại Quảng Đông, trung tâm kinh tế phía Nam, con số này ước tính có 25,4 triệu chuyến. Các công ty dịch vụ vận tải đường sắt tại khu vực đã quyết định tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại lớn.

Tại đồng bằng sông Dương Tử, một trong những khu vực đón lượng người về quê ăn Tết lớn nhất ở Trung Quốc, ngành đường sắt đã sẵn sàng khoảng 60 triệu chuyến tàu chở khách trong suốt 40 ngày cao điểm.

Một gia đình đang đợi tàu để có thể về nhà trong dịp năm mới (Ảnh: AP).

Kỳ Xuân vận năm nay của Trung Quốc kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 7/1 và kết thúc vào ngày 15/2.