Xuân Trường rủ ngoại binh Hàn Quốc "đánh nhau không?", tái hiện màn tranh cãi nảy lửa ở V.League

Đêm 28/7, tiền vệ Lương Xuân Trường đăng những bức ảnh chụp cùng đồng đội người Hàn Quốc Kim Dong-su. Anh viết: "We'll keep on fighting until it's over" (Tạm dịch: Chúng ta tiếp tục chiến đấu cùng nhau đến khi kết thúc).

Nếu V.League 2021 bị huỷ hoặc dời sang năm 2022, thời gian Kim Dong-su sát cánh cùng Xuân Trường thi đấu cho HAGL sẽ không còn. Bởi anh phải trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm tới.

Không chỉ đăng ảnh vui vẻ cùng đồng đội, Xuân Trường còn dùng bức ảnh hai cầu thủ đối đầu nhau với lời cà khịa "đánh nhau không Kim Dong-su". Hình ảnh này khiến fan nhớ lại sự cố nổi tiếng của anh và Kim Dong-su trên sân Hà Tĩnh ở vòng 4 lượt đi V.League 2021.

Sau trận hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Xuân Trường đã lao đến lời qua tiếng lại với Dong-su vì những pha xử lý nóng nảy của cầu thủ này trên sân. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, bộ đôi đã cùng nhau trả lời báo chí để giải thích về mâu thuẫn trên sóng truyền hình, khép lại sự cố bằng tình đồng đội.

Xuân Trường comment

Hai cầu thủ vẫn thân thiết và thoải mái sau sự cố trên sân Hà Tĩnh

Trong 1 cuộc phỏng vấn với báo Hàn Quốc mới đây, Kim Dong-su đã chia sẻ cảm nhân về Xuân Trường: "Trường là người giúp đỡ tôi nhiều nhất trong đội. Anh ấy có rất nhiều điều để học hỏi với tư cách là một đội trưởng, và anh ấy cũng rất quan tâm đến các cầu thủ nước ngoài nữa".

Kim Dong-su khát khao có được 1 danh hiệu cùng HAGL trước khi trở về Hàn Quốc nhập ngũ. Tuy nhiên, BTC V.League 2021 vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, về việc tạm hoãn giải sang tháng 2/2022 hay sẽ huỷ giải và công nhận kết quả đến vòng 12. HAGL hiện dẫn đầu bảng tổng sắp với chuỗi trận thắng ấn tượng, là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải này.

Xuân Trường rủ Kim Dong-su "đánh nhau"

Ảnh: FBNV.