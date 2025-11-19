Xuân Son vui hết nấc, tiết lộ được hưởng ưu ái đặc biệt trong ngày trở lại tuyển Việt Nam

"Rất tuyệt vời, đây là trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm chấn thương và mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ cho tôi rất nhiều. Đây là thành quả chung của tất cả. Nếu chấm điểm cho bản thân thì không, tôi không muốn nói về riêng mình, quan trọng nhất vẫn là đội đã thắng. Bàn thắng ghi được là điều vừa đủ tuyệt vời với tôi hôm nay", Xuân Son hào hứng chia sẻ sau trận thắng Lào 2-0 vào tối nay (19/11).

Dù thắng trận vào tối nay, qua đó củng cố cơ hội giành quyền dự Asian Cup 2027, tuy nhiên màn trình diễn của tuyển Việt Nam không mấy thuyết phục. Toàn đội chơi bế tắc trong hiệp 1, chỉ tạo ra được vài cơ hội ít ỏi nhưng cũng lần lượt bỏ lỡ.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện cùng lúc 4 sự thay đổi người. Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng, Hai Long vào thay cho Văn Vĩ, Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh. Tuy vậy, cũng phải nhờ đến pha để bóng chạm tay của hậu vệ Lào, tuyển Việt Nam mới có được quả phạt đền để Xuân Son mở tỉ số ở phút 67.

Chia sẻ về tình huống này, tiền đạo nhập tịch sinh năm 1997 cho biết: "Khi chúng tôi được hưởng penalty, mọi người đều đã hỏi Quang Hải với Hoàng Đức xem ai sẽ đá. Toàn đội quyết định nhường tôi quả penalty để có bàn đầu tiên sau gần 1 năm".

Nói thêm về thắng lợi khó khăn trước Lào, Xuân Son chia sẻ: "Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn và không giữ được bóng tốt. Nhưng việc cải thiện sẽ để những trận sau, quan trọng là giành được chiến thắng. Đôi khi tập thể sẽ chơi không tốt, nhưng có được 3 điểm vẫn là điều quan trọng nhất".