HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam thử đá sơ đồ mới nên khó ghi bàn vào lưới Lào"

"Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn, do đó tôi đã dùng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện", HLV Kim Sang-sik trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do tuyển Việt Nam chơi không tốt trước Lào.

Dù thắng 2-0 vào tối nay, qua đó củng cố cơ hội giành quyền dự Asian Cup 2027, tuy nhiên màn trình diễn của tuyển Việt Nam không mấy thuyết phục. Toàn đội chơi bế tắc trong hiệp 1, chỉ tạo ra được vài cơ hội ít ỏi nhưng cũng lần lượt bỏ lỡ.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện cùng lúc 4 sự thay đổi người. Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng, Hai Long vào thay cho Văn Vĩ, Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh. Tuy vậy, cũng phải nhờ đến pha để bóng chạm tay của hậu vệ Lào, tuyển Việt Nam mới có được quả phạt đền để Xuân Son mở tỉ số ở phút 67.

Đến phút 90+2, Tuấn Hải tận dụng triệt để sai lầm của thủ môn đối phương để tung người móc bóng đẹp mắt, ấn định tỉ số 2-0.

Cục diện bảng F sau lượt trận thứ 5. Tuyển Malaysia vẫn tạm dẫn đầu, tuy nhiên đội bóng nhiều khả năng sẽ bị xử thua 2 trận vì dùng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên chiếm ngôi đầu.

"Chúng tôi đã phân tích Lào rất kỹ, nhưng từ tập luyện cho tới thi đấu thực tế có sự khoảng cách rõ rệt. Chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nữa màn trình diễn trong tương lai", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Hôm nay hàng thủ Lào đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng. Đây là trận cuối cùng của năm 2025 và tôi cảm ơn các cầu thủ lẫn CĐV vì những đóng góp cho đội tuyển Việt Nam".