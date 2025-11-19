Báo Trung Quốc chê đội nhà: "HLV muốn đá kiểu châu Âu, nhưng cầu thủ Trung Quốc không đủ trình"

“Trong trận đấu cuối cùng ở Panda Cup 2025, khi máy quay lia về phía khán đài, vẻ mặt của Song Kai (chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc) đầy u ám, còn Shao Jiayi (HLV ĐTQG Trung Quốc) cũng vô cảm không kém.

U22 Trung Quốc cuối cùng giành được ngôi á quân Panda Cup, nhưng rõ ràng “lối chơi bóng đá lý tưởng” mà HLV Antonio xây dựng đã không mang lại hiệu quả. Đội bóng vẫn duy trì được quyền kiểm soát bóng và nhịp độ, nhưng lại không thể tung ra đòn quyết định.

Việc pressing liên tục của họ dẫn đến những pha tấn công chậm chạp, ngập ngừng và kém hiệu quả. Trong thế giới bóng đá, thất bại không bao giờ là nỗi sợ lớn nhất; nỗi sợ lớn nhất là không nhìn thấy con đường phía trước”, tờ 163.com (Trung Quốc) mở đầu bài phân tích về U22 Trung Quốc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Song Kai (trái) và tân HLV trưởng ĐTQG nước này Shao Jiayi đều tới dự khán các trận đấu của U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025.

Tại giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Trung Quốc có cơ hội lớn để giành chức vô địch. Nếu thắng U22 Uzbekistan (nòng cốt là lứa U20) ở lượt cuối, đội chủ nhà sẽ lên ngôi. Nhưng rồi sau hơn 90 phút chơi bế tắc, U22 Trung Quốc để đối thủ cầm hòa 0-0, qua đó ngậm ngùi nhìn cúp rơi vào tay U22 Hàn Quốc.

Phân tích lối chơi của U22 Trung Quốc, tờ 163.com chỉ ra vấn đề: “Dĩ nhiên, cách tiếp cận của HLV Antonio không phải là không có giá trị. Ông tập trung vào việc tổ chức hàng tiền vệ, chơi kiểm soát bóng và luân chuyển bóng liên tục. Điều này có vẻ hiện đại và đậm chất châu Âu (HLV Antonio Puche là người Tây Ban Nha – PV), nhưng vấn đề nằm ở chỗ: cầu thủ Trung Quốc không đủ trình độ, thiếu hụt nền tảng để triển khai được yêu cầu trên”.

U22 Trung Quốc đánh mất cơ hội vô địch Panda Cup 2025 dù nắm lợi thế trong tay.

Cây viết này phân tích kỹ hơn: “Trong 3 trận đấu tại Panda Cup, U22 Trung Quốc kiểm soát bóng khá tốt, nhưng lại có rất ít pha dâng cao hiệu quả, chỉ có vài lần thực sự tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Kiểm soát bóng chỉ là bề nổi, đưa được bóng lên trên mới là cốt lõi. Và khả năng đưa bóng lên của U22 Trung Quốc dường như bị kìm hãm bởi những sợi dây vô hình, không thể đạt được ngay cả khi đã bước được nửa bước.

Điều không phải do cầu thủ Trung Quốc thiếu nỗ lực, mà là mỗi lần họ tiếp cận vòng cấm đối phương, cảm giác như va vào một bức tường sương mù: những đường chuyền chậm hơn một nhịp, việc nhận bóng do dự trong một giây, và việc chọn vị trí thì hơi muộn một chút. Vậy là cơ hội trôi qua”.

U22 Trung Quốc chơi bế tắc và thua U22 Việt Nam 0-1 ở trận ra quân.

Tờ 163 lấy U22 Hàn Quốc làm ví dụ: “Trong bóng đá, ưu tiên không phải việc ai kiểm soát bóng nhiều hơn, mà nằm ở việc ai tạo ra được nhiều cơ hội hơn để hướng tới chiến thắng.

Lối chơi đơn giản, trực diện của U22 Hàn Quốc hoàn toàn trái ngược với lối chơi chuyền ngang liên tục của U22 Trung Quốc. Một triết lý chơi tốt có thể giúp một đội bóng chơi gọn gàng, vừa mắt, nhưng nếu không có vũ khí tấn công sắc bén, bạn sẽ không bao giờ tạo ra được mối đe dọa thực sự.

Vì vậy, "khuôn mặt u ám" của chủ tịch Song Kai và HLV Shao Jiayi không nhắm vào kết quả, mà là vào quá trình. Những gì họ thấy không phải là một đội U22 Trung Quốc thua cuộc, mà là một đội bóng rõ ràng đã cố gắng hết sức, nhưng liên tục thất bại trong việc tận dụng những khoảnh khắc quan trọng.

Hệ thống của HLV Antonio đã dạy cho đội bóng khả năng kiểm soát bóng, nhưng khả năng của các cầu thủ trẻ không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống này, đặc biệt là trong việc phá vỡ hàng phòng ngự, thay đổi nhịp độ và tạo ra các cơ hội tấn công. Đó đều là những yếu tôi quyết định sức mạnh của một đội bóng, thế nhưng U22 Trung Quốc lại đặc biệt thiếu”.

HLV Antonio Puche được truyền thông Trung Quốc bênh vực, trong khi các cầu thủ phải chịu nhiều chỉ trích.

Tờ báo Trung Quốc kết lại: “Bóng đá Trung Quốc không thể tiếp tục đắm chìm trong "vẻ đẹp của lý tưởng" nữa mà phải quay về với "thực tế cuộc sống".

HLV Antonio không phải là kẻ thất bại. Ông chỉ đơn giản là gặp phải những vấn đề dai dẳng trong công tác đào tạo trẻ Trung Quốc: tốc độ chậm, thiếu sáng tạo và tâm lý yếu kém.

Khi lý tưởng lấn át năng lực, các cầu thủ ngày càng kiệt sức và hoang mang, điều bóng đá Trung Quốc thực sự cần không phải là "những đường cong kiểm soát bóng đẹp mắt", mà là một con đường thực sự dẫn đến khung thành đối phương”.