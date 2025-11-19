Tuyển Trung Quốc mất cúp cay đắng, nhà báo bức xúc: "Phải treo giò cầu thủ bị thẻ đỏ 5 trận"

"Thẻ đỏ của Wang Shiqin phản ánh chân thực những thói hư tật xấu đã đeo bám bóng đá Trung Quốc nhiều năm qua. Dù anh ta có giỏi đến đâu, cũng nên bị treo giò ít nhất 5 trận ở giải quốc nội để cảnh cáo những người khác", phóng viên Ding Xu của tờ 163.com (Trung Quốc) bày tỏ quan điểm.

Tình huống xấu chơi dẫn đến thẻ đỏ của Wang Shiqin.

Vào tối qua (18/11), U22 Trung Quốc bước vào lượt trận cuối của giải giao hữu Panda Cup 2025 gặp U22 Uzbekistan. Đội chủ nhà cần 1 trận thắng để giành cúp vô địch, tuy nhiên đã chơi bế tắc trong suốt cả trận.

Wang Shiqin được HLV Antonio tung vào sân ở giữa hiệp 2 nhằm cải thiện tình hình, nhưng rồi chỉ sau 10 phút có mặt, cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ.

Số 24 U22 Trung Quốc đã không giữ nổi bình tĩnh sau va chạm với Asilbek Zhumaev bên phía U22 Uzbekistan và có hành động túm áo, đẩy ngã dù đối phương. Trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ sinh năm 2003 này.

Những phút sau đó, việc chỉ còn 10 người trên sân khiến U22 Trung Quốc không thể chơi tấn công như mong muốn, bị dồn ép ngược trở lại và cuối cùng hòa 0-0 chung cuộc. Sau 3 trận, U22 Trung Quốc có 4 điểm, ngậm ngùi nhìn U22 Hàn Quốc (6 điểm) giành cúp.

Wang Shiqin bị chỉ trích vì hành xử xấu xí của mình.

Bảng xếp hạng chung cuộc Panda Cup 2025.

"Bạn có thể nói Zhumaev đã va chạm với bạn trước, nhưng liệu đó có phải là cố ý hay không lại là chuyện khác. Rồi sau đó Wang Shiqin cố tình đẩy người khác để làm gì? Anh ta muốn kiếm thẻ phạt à? Không muốn thi đấu nữa à?

Nếu Wang Shiqin không muốn thi đấu tiếp thì anh ta cũng không nên ở lại đội tuyển nữa. Đây là đội bóng đại diện cho Trung Quốc. Nếu là một giải đấu lớn, đó là hành động coi thường lợi ích của toàn đội.

Bóng đá Trung Quốc có quá ít cầu thủ có trách nhiệm. Wang Shiqin không nên ở lại đội tuyển quốc gia một thời gian, dù anh ta có giỏi đến đâu. Anh ta nên bị treo giò ít nhất 5 trận ở giải quốc nội để cảnh cáo những người khác!", nhà báo Ding Xu nhấn mạnh.

Wang Shiqin cũng chính là cầu thủ phá bóng lỗi, khiến U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-1 ở trận ra quân Panda Cup 2025.

Trong khi đó, một phóng viên khác là Zhao Yu bày tỏ quan điểm trên tờ 163: “U22 Trung Quốc đá cả trận chỉ có 1 lần dứt điểm trúng khung thành U22 Uzbekistan, và nó còn xuất phát từ một tình huống cố định. HLV Antonio cần tìm ra giải pháp mới, bởi lối chơi đang áp dụng khó có hiệu quả.

Còn về hành động của Wang Shiqin thì thực sự thiếu chuyên nghiệp. Cách hành xử của anh ta hoàn toàn không giống một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Còn phóng viên Pei Li nhận xét: “Nhìn thấy thẻ đỏ của Wang Shiqin, tôi chợt nhớ đến một câu trong tiểu thuyết võ hiệp, rằng cậu ta như bất ngờ "nổi điên lên...". Không hiểu sao cậu ta lại bốc đồng đến vậy. Sự bốc đồng của một cầu thủ đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch chiến thuật của HLV Antonio”.