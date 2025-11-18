Ngược dòng thắng đội hạng 148 FIFA, đội bóng Đông Nam Á chính thức giành vé dự Asian Cup 2027

Trước lượt trận thứ 5 bảng C vào tối nay (18/11), cả hai đội Singapore và Hong Kong (TQ) đều có được 8 điểm, hơn nhóm bám đuổi 6 điểm. Kết quả hòa 0-0 ở lượt đi đồng nghĩa với việc đội nào thắng trận này sẽ chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 (do hơn thành tích đối đầu).

Với lợi thế sân nhà, tuyển Hong Kong (TQ) sớm đẩy đội hình lên tấn công. Phút 15, sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số của Matthew Orr.

Tuy nhiên tuyển Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng Đông Nam Á bình tình xốc lại đội hình, làm giảm sự hưng phấn của tuyển Hong Kong (TQ) và rồi tung ra những pha phản đòn sắc lẹm.

Phút 63, Shawal Anuar giúp tuyển Singapore gỡ hòa. Đúng 5 phút sau, tới lượt Ilhan Fandi lập công, giúp đội bóng Đảo quốc sư tử lật ngược thế cờ.

Ilhan Fandi trở thành người hùng của tuyển Singapore.

Những nỗ lực sau đó không thể giúp tuyển Hong Kong (TQ) có được bàn gỡ. Đội bóng hạng 148 FIFA ngậm ngùi nhìn Singapore (hạng 155 FIFA) giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của mình, qua đó đánh rơi tấm vé dự Asian Cup 2027 vào tay đối thủ.

Sau 5 lượt trận, tuyển Singapore có 11 điểm, hơn đội nhì bảng Hong Kong (TQ) 3 điểm, chắc chắn đứng nhất bảng vì thành tích đối đầu tốt hơn (thắng 1, hòa 1). Đây là lần đầu tiên Singapore vượt qua vòng loại Asian Cup. Trong quá khứ, đội bóng này từng một lần dự giải nhưng với tư cách nước chủ nhà vào năm 1984.

Tuyển Singapore cũng là đội bóng Đông Nam Á thứ hai giành quyền dự Asian Cup 2027. Trước đó, tuyển Indonesia đã có suất sau khi vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Các đội mạnh khác của khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Philippines hiện cũng có cơ hội lớn để làm điều tương tự như Singapore.

Cục diện bảng C sau trận đấu giữa tuyển Hong Kong (TQ) và Singapore.