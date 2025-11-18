Tuyển thủ Việt Nam nhập viện gấp sau trận gặp Hàn Quốc, bỏ ngỏ khả năng dự SEA Games

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Văn Trường có nguy cơ dính chấn thương dây chằng đầu gối phải và tổn thương vùng gân khoeo sau pha va chạm ở phút 77 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc vào chiều nay (18/11).

Đội trưởng U22 Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân bằng cáng. Điều này cũng khiến U22 Việt Nam phải chơi thiếu người trong quãng thời gian còn lại do đã sử dụng hết quyền thay đổi nhân sự, qua đó thua 0-1 chung cuộc và lỡ cơ hội vô địch giải giao hữu Panda Cup 2025.

Sau khi rời sân, Văn Trường được bác sỹ bó kín gối phải, rồi đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra tình hình. Theo kiểm tra, anh bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày; tổn thương gân cơ, dây chằng trong và ngoài. Ngoài ra, các bác sỹ cũng đang theo dõi khả năng đứt bán phần dây chằng chéo trước gối phải của Văn Trường.

May mắn là Văn Trường sẽ không phải phẫu thuật, tuy nhiên tiền vệ này vẫn có thể lỡ hẹn với cả SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 nếu không kịp hồi phục.

Văn Trường là trụ cột của U22 Việt Nam, được ban huấn luyện trao cho tấm băng đội trưởng tại Panda Cup 2025.

Theo kế hoạch, sau Panda Cup 2025, U22 Việt Nam tập trung trở lại ở Bà Rịa Vũng Tàu trước khi sang Thái Lan vào cuối tháng 11. Đội sẽ bắt đầu hành trình SEA Games 33 với việc đấu U22 Lào vào ngày 4/11 tại Songkhla (Thái Lan). Đến ngày 11/11, đội gặp Malaysia ở lượt cuối vòng bảng.

Trước Văn Trường, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bỏ ngỏ việc thi đấu ở SEA Games sau khi dính một chấn thương ở V.League.