Chơi kiên cường trước Hàn Quốc, tuyển Việt Nam vẫn lỡ cơ hội vô địch theo kịch bản đáng tiếc

U22 Việt Nam bước vào lượt trận cuối Panda Cup 2025 vào chiều nay (18/11) với sự thay đổi lớn nơi hàng thủ. HLV Đinh Hồng Vinh quyết định cho 3 trung vệ dự bị là Văn Hà, Tuấn Phong và Đức Anh đã được thử sức trong trận đấu với U22 Hàn Quốc, thay vì sử dụng bộ 3 quen thuộc gồm Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức.

Đây là lý do không quá khó hiểu, bởi mặc dù cuộc đua cạnh tranh chức vô địch Panda Cup 2025 đang rất quyết liệt (4 đội cùng có 3 điểm), tuy nhiên dẫu sao đây cũng chỉ là giải giao hữu, nơi U22 Việt Nam góp mặt với mục tiêu rèn quân chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U22 Việt Nam chủ động chọn lối chơi thận trọng, lùi đội hình thấp trong khoảng 15 phút đầu trận. Điều này khiến U22 Hàn Quốc gặp khó với các bài đánh trung lộ quen thuộc, buộc phải đưa bóng ra biên nhiều hơn nhằm tận dụng bóng bổng và chiều cao tốt hơn để phá thế bế tắc.

U22 Việt Nam thu về nhiều bài học quý sau Panda Cup 2025.

Phút 33, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa. Một cầu thủ U22 Hàn Quốc đánh đầu nhả bóng vào vòng 5m50, Kim Myoung-jun có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua khiến U22 Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. Đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh tích cực dâng cao hơn trong phần còn lại của hiệp 1, tuy nhiên lối đá pressing quyết liệt của U22 Hàn Quốc khiến U22 Việt Nam vấp phải nhiều khó khăn.

Đầu hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung Quốc Cường, Minh Phúc và Phi Hoàng vào sân nhằm cải thiện sức tấn công. Tuy nhiên khi phía trên chưa kịp tạo ra sức ép thì hàng thủ U22 Việt Nam phải vất vả cứu thua.

Phút 51, lại là Kim Myoung-jun tung cú dứt điểm cận thành nhưng lần này thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cứu thua.

Đến phút 62, U22 Việt Nam tung tiếp hai ngôi sao tấn công là tiền vệ Viktor Lê và tiền đạo Bùi Vĩ Hào vào sân. Thế nhưng lối đánh nhanh, mạnh, không ngại va chạm của U22 Hàn Quốc thực sự khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Phút 80, tin dữ ập đến khi Văn Trường dính chấn thương đầu gối, tỏ ra khá đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Điều này khiến ban huấn luyện U22 Việt Nam vô cùng lo lắng bởi chỉ còn hơn 2 tuần nữa, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ khởi tranh. Tất cả đều đang thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra chấn thương của Văn Trường và hi vọng mọi việc sẽ không quá nghiêm trọng.

Văn Trường là đội trưởng của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Việc chơi thiếu người một cách bất đắc dĩ trong những phút cuối khiến U22 Việt Nam không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm, qua đó chấp nhận thua 0-1 chung cuộc.

Sau 3 trận, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh có 3 điểm, hiệu số -1 (thắng 1, thua 2). Trong khi đó, U22 Hàn Quốc có 6 điểm, hiệu số +1. Đội bóng Xứ kim chi sẽ phải chờ cuộc đấu giữa chủ nhà U22 Trung Quốc (3 điểm, hiêu số +1) và U22 Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -1) để biết mình có thể giành chức vô địch hay không.