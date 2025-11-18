Tiền đạo Lào: "Malaysia mất dàn nhập tịch thì mạnh sao bằng được tuyển Việt Nam"

“Chúng tôi đã đối đầu với tuyển Việt Nam một lần trên sân khách và cũng đã gặp tuyển Malaysia hai lần vào tháng trước. Tuyển Việt Nam chú trọng vào các cầu thủ nội, những cầu thủ gốc Việt. Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên ở thời điểm này, dù hai đội đều rất cạnh tranh với nhau, nhưng khi Malaysia không còn dàn nhập tịch thì tôi tin rằng Việt Nam mới là đội mạnh hơn”, tiền đạo Bounphachan Bounkong của tuyển Lào chia sẻ trong buổi họp báo trưa nay (18/11), một ngày trước trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bounphachan Bounkong là một trong số ít cầu thủ Lào đang thi đấu tại nước ngoài. Chân sút sinh năm 2000 hiện khoác áo CLB Svay Rieng tại Giải bóng đá Ngoại hạng Campuchia.

Sau 4 trận đã đấu tại bảng F, tuyển Lào mới chỉ có 3 điểm nhờ trận thắng Nepal, còn lại toàn thua trước tuyển Việt Nam và Malaysia. Với Bounphachan Bounkong, anh đánh giá cao tuyển Việt Nam nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh quyết tâm của tuyển Lào.

“Đây là một trận đấu quan trọng vì chúng tôi phải đối đầu với một đội tuyển rất mạnh. Việt Nam là một đội bóng mạnh mẽ và có tốc độ tốt. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh của họ chính là tốc độ. Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Mục tiêu cá nhân của tôi là thi đấu tốt nhất có thể và thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Dù đối thủ là ai thì đây vẫn là một trận đấu lớn trên sân nhà. Cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân khách rất đông, tôi không muốn các đồng đội của mình bị áp lực. Tôi muốn mọi người cứ chơi theo đúng phong cách của mình, không cần phải quá căng thẳng. Hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt”, Bounphachan Bounkong bày tỏ.

Tuyển Việt Nam từng thắng Lào 5-0 ở trận lượt đi vào tháng 3 năm nay.

Cũng có chung quan điểm, HLV Ha Hyeok-jun của tuyển Lào nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Dù biết đây là một trận đấu khó khăn, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn học hỏi từ một đội bóng mạnh hơn như đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: hạn chế tối đa sai lầm và không để thủng lưới. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội ghi bàn dù là nhỏ nhất.

Tôi và HLV Kim Sang-sik là bạn bè thân thiết, chúng tôi cùng quê ở Busan, Hàn Quốc. Tất nhiên là nếu tôi thua Việt Nam thì tôi sẽ không vui, sẽ rất thất vọng. Nhưng tôi phải công nhận những gì HLV Kim Sang-sik đã làm được cho đội tuyển Việt Nam là rất tuyệt vời. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ việc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ngày mai”.

HLV Ha Hyeok-jun (áo trắng) quyết tâm giúp tuyển Lào có được màn trình diễn khởi sắc trước tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi về việc Xuân Son có khả năng tái xuất tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ quan điểm:

“Xuân Son là một cầu thủ rất giỏi, một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào anh ấy sẽ khiến chúng tôi lơ là những cầu thủ khác. Vì vậy đối với chúng tôi, dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lối chơi đã định sẵn”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào sẽ diễn ra tại Viêng Chăn vào lúc 19h00 ngày mai (19/11). Trong khi đó, cặp đấu còn lại giữa Malaysia và Nepal được tổ chức lúc 20h00 tối nay.