Xuân Son và Đình Bắc tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Sau 2 chiến thắng trước Siheung FC và Yongin FC, đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ 3 trong chuyến tập huấn Hàn Quốc. Đối thủ của đoàn quân áo đỏ là Gangwon FC. Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, Gangwon FC vẫn được đánh giá là thử thách khó nhất dành cho tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn.

Bước vào trận đấu, HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc (Geovane Magno).

Phút 11, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền sau khi Xuân Mạnh để mất bóng và phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Đội bạn tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Với sự kết hợp của cặp đôi "Quả bóng Vàng" Quang Hải, Hoàng Đức cùng bộ 3 nhập tịch, tuyển Việt Nam chơi ép sân trong những phút tiếp theo và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 19, Hoàng Đức dứt điểm trúng cột dọc khung thành Gangwon FC.

Tới phút 30, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa. Chân sút mới nhập tịch Việt Nam Nguyễn Tài Lộc có đường treo bóng chính xác tạo cơ hội cho Nguyễn Xuân Son đánh đầu tung lưới Gangwon. Ít phút sau, Xuân Son lại đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Xuân Son liên tục ghi bàn trong các trận đấu giao hữu tại Hàn Quốc

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik làm mới đội hình khi đưa hàng loạt cái tên như Trung Kiên, Quang Kiệt, Việt Anh, Tuấn Tài, Văn Vĩ, Ngọc Mỹ, Văn Đô, Đình Bắc, Gia Hưng, Hai Long vào sân. Đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu nhịp nhàng và có những tình huống uy hiếp khung thành.

Phút 75, Đình Bắc thực hiện đường kiến tạo cho Gia Hưng lập công nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC.

Như vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" đã khép lại chuyến tập huấn Hàn Quốc với 3 trận toàn thắng. Nhưng điều quan trọng hơn kết quả là việc HLV Kim Sang-sik xây dựng được bộ khung hoàn thiện cho tuyển Việt Nam để hướng tới những giải đấu quan trọng trước mắt là AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Vào ngày 18/7 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Myanmar trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Tại AFF Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng A cùng 4 đội Indonesia, Timor Leste, Campuchia và Singapore.