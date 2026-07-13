FIFA cập nhật BXH World Cup: Messi “hụt hơi” trước Mbappe, Ronaldo vẫn tăng hạng dù đã bị loại

Messi đang dần tụt lại trong cuộc đua với Mbappe.

Kết thúc vòng tứ kết World Cup 2026, FIFA đã cập nhật dữ liệu BXH Power Rankings. Đây là BXH màn trình diễn tổng thể của các cầu thủ tại World Cup dựa trên 3 tiêu chí: Tấn công, Sáng tạo và Phòng thủ. Riêng các thủ môn được đánh giá theo 2 hạng mục: Cứu thua và Xử lý khi kiểm soát bóng.

Ở tiêu chí Tấn công, vị trí số một thuộc về Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp đã giữ vị trí này liên tục qua nhiều lượt trận. Messi sau quãng thời gian liên tục bám đuổi Mbappe đã tụt xuống vị trí thứ ba sau vòng tứ kết. Người chiếm ngôi nhì bảng của Messi không ai khác ngoài Bellingham sau cú đúp vào lưới Na Uy.

Top 11 cầu thủ có điểm số Tấn công tốt nhất theo đánh giá của FIFA tại World Cup 2026 (tính đến hết vòng tứ kết)

Vòng tứ kết cũng chứng kiến một số cầu thủ ghi bàn và tăng bậc mạnh mẽ như Dembele (tăng 3 lên hạng 6), De Ketelaere của Bỉ (tăng 5 bậc lên hạng 7) và đặc biệt là Schjelderup của Na Uy (tăng 45 lên hạng 11).

Điều thú vị là Ronaldo dù không thi đấu vòng tứ kết nhưng đã tăng 6 bậc lện hạng 45 trên BXH. Nguyên nhân bởi một số cầu thủ chơi không tốt bị trừ điểm và vô tình giúp CR7 thăng hạng.

Ronaldo không còn hiện diện tại World Cup 2026 nhưng vẫn tăng bậc

Ở hạng mục Sáng tạo, tiền vệ Michael Olise vẫn đứng số 1. Anthony Gordon của tuyển Anh tăng 7 bậc lên vị trí thứ 2. Trong khi Doku của Bỉ cũng tăng bậc 5 lên vị trí thứ 3.

Người đứng đầu tiêu chí Phòng thủ là tiền vệ Rodri. Không ngạc nhiên khi 2 đồng đội của Rodri ở đội tuyển Tây Ban Nha là Porro và Laporte cũng đều nằm trong top 3. Tây Ban Nha mới chỉ nhận 1 bàn thua từ đầu giải.

Trên BXH cho các thủ môn, thủ thành được đánh giá cao nhất về các pha cứu thua là Diogo Costa của Bồ Đào Nha. Còn người làm tốt nhất với các pha xử lý khi kiểm soát bóng là Pickford (Anh).