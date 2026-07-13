Phóng viên nhắc tên đàn em vừa ghi bàn, Messi lập tức nói: "Không!"

Messi đã có những chia sẻ về Julian Alvarez.

Trong trận tứ kết World Cup 2026, Julian Alvarez trở thành người hùng của đội tuyển Argentina khi ghi một siêu phẩm trong thời gian hiệp phụ. Pha lập công này giúp đội bóng Nam Mỹ vươn lên dẫn 2-1 và rồi kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

Sau trận đấu, khi được phóng viên hỏi: "Julian Alvarez hôm nay đã chơi như Messi đúng không?". Messi lập tức đáp lại: "Không! Không phải".

"Julian là chính mình. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, nhưng đây không phải lần đầu tiên. Cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng như vậy rồi. Đó thực sự là một bàn thắng ngoạn mục. Cậu ấy có cú sút rất tốt và đã thể hiện điều đó từ rất lâu rồi. Cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng tương tự ở Atletico Madrid. Tôi thực sự hài lòng với kết quả và cũng rất hài lòng vì cậu ấy đã ghi bàn, vì Lautaro Martinez đã ghi bàn. Chúng tôi cần cả hai người họ chơi tốt như thế này", Messi tiếp lời.

Messi và Julian Alvarez

Những chia sẻ về Julian Alvarez của Messi nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. El Pulga cho thấy sự tôn trọng đối với đàn em đồng thời thể hiện tinh thần vì tập thể đội tuyển Argentina.

Ở chiều ngược lại, Julian Alvarez cũng nhắc đến Messi sau chiến thắng trước Thụy Sĩ: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Messi lại giành chức vô địch World Cup. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến đối với Messi. Điều đầu tiên tôi muốn làm khi ghi bàn là tìm Messi để ôm lấy anh ấy".

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu trận bán kết World Cup 2026 gặp Anh vào 02h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam). Trong đội hình tuyển Anh có nhiều cầu thủ từng là đồng đội cũng như đối thủ của Julian Alvarez. Đây vừa là lợi thế nhưng cũng có thể là vấn đề đối với chân sút đang khoác áo Atletico Madrid.

Highlights Argentina vs Thụy Sĩ