Đội hình xuất sắc nhất tứ kết World Cup: Messi "tịt ngòi" điểm vẫn cao hơn Mbappe và Bellingham

Lý do đằng sau điểm số của Messi là gì?

Trang SofaScore vừa công bố đội hình tiêu biểu vòng tứ kết World Cup 2026. Trong đó, Messi xuất hiện với điểm số 9,1. El Pulga cũng là cầu thủ sở hữu điểm số cao nhất vòng tứ kết.

SofaScore đưa ra lý do tại sao Messi không ghi bàn nhưng điểm lại cao hơn Bellingham (lập cú đúp) và Mbappe (1 bàn thắng, 1 kiến tạo). Cụ thể, ngôi sao người Argentina đã tạo ra tổng cộng tới 6 cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Và 1 trong số này được Mac Allister chuyển hóa thành bàn thắng. Ngoài ra, Messi còn đạt tỉ lệ rê bóng thành công lên tới 83%.

Đặc biệt hơn, Messi đã tham gia khá tích cực vào việc phòng ngự. El Pulga có 2 lần tắc bóng chính xác, 1 lần cắt bóng và 5 lần thu hồi bóng thành công.

Đội hình xuất sắc nhất vòng tứ kết World Cup 2026 do SofaScore bình chọn

Ngoài Messi, cả 4 cầu thủ trên hàng công đội hình tiêu biểu đều đã ghi bàn tại vòng tứ kết, bao gồm Mbappe, Bellingham, Dembele và Schjelderup (ghi bàn vào lưới Anh). Rodri cũng xuất hiện nhờ màn trình diễn đẳng cấp trong trận gặp Bỉ.

Hàng thủ gồm 4 cái tên: Spence (Anh), Ryerson (Na Uy), Upamecano và Lisandro Martinez. Thủ môn nhận điểm cao nhất là Courtois - 8,1 điểm. Rất tiếc cho Courtois khi anh gặp chấn thương khi đang chơi cực hay. Sau đó người vào thay thế là Lammens đã mắc sai lầm khiến Bỉ nhận bàn thua ở phút cuối trước Tây Ban Nha và bị loại.