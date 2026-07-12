Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Messi chính thức "mất chuỗi", bất ngờ xuất hiện nhân tố X

Một nhân tố mới đã xuất hiện trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Messi tại các trận đấu World Cup cuối cùng cũng đã dừng lại ở con số 9. El Pulga đã lập công liên tiếp từ trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022 trước Australia cho đến hết trận đấu gặp Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Với việc không ghi bàn trong cuộc đọ sức với Thụy Sĩ, Messi đã tạm thời để mất ngôi đầu trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 vào tay Mbappe. Cả 2 đều có 8 bàn thắng nhưng Mbappe đang nhỉnh hơn về số pha kiến tạo.

Cầu thủ xếp ngay sau Messi và Mbappe là Haaland (7 bàn). Tiếc rằng, đội tuyển Na Uy đã dừng bước nên Haaland không thể tiếp tục cuộc đua đến Chiếc giày Vàng nữa.

Ở nhóm tiếp theo, một nhân tố mới đã xuất hiện: Jude Bellingham. Nhờ cú đúp vào lưới Na Uy, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid vươn lên xếp thứ tư (6 bàn thắng, 1 kiến tạo). Tại vòng bảng, Bellingham chỉ ghi 2 bàn. Nhưng 2 trận đấu vòng 1/8 và tứ kết, anh đã tăng tốc ngoạn mục với 2 cú đúp.

Bellingham đang tăng tốc ngoạn mục

Đồng đội của Bellingham tại đội tuyển Anh là Harry Kane cũng có thành tích 6 bàn thắng và 1 kiến tạo. Nhưng Kane xếp sau do sở hữu số phút thi đấu nhiều hơn.

Trong top 10 chân sút ở cuộc đua Vua phá lưới, còn 2 người khác vẫn có cơ hội nâng cao thành tích là Dembele (5 bàn) và Mikel Oyarzabal (4 bàn).