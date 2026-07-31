Xuân Son “tuyên chiến” mọi đối thủ ở AFF Cup, muốn cùng ĐT Việt Nam dự World Cup

Xuân Son đang vô cùng quyết tâm hướng đến mục tiêu cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026, đồng thời nuôi giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup.

Trả lời trang chính thức của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trải lòng về nhiều mục tiêu rất lớn mà anh đang hướng tới cùng đội tuyển Việt Nam.

Đối với Xuân Son, giấc mơ lớn nhất vẫn là được thi đấu ở FIFA World Cup. Nhưng trước khi nghĩ đến sân chơi danh giá nhất hành tinh, tiền đạo 29 tuổi hiểu rằng nhiệm vụ trước mắt là giúp tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một tại ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Ám ảnh vì chấn thương kinh hoàng

Ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ. Anh ghi tới 7 bàn thắng để giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp công lớn giúp "Những chiến binh Sao Vàng" lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử.

Dẫu vậy, giải đấu trong mơ ấy cũng để lại ký ức đầy cay đắng. Ở trận chung kết lượt về với Thái Lan, Xuân Son gặp chấn thương gãy chân nghiêm trọng, buộc anh phải rời sân và đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp.

"Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Khi bị gãy chân, tôi từng nghĩ sự nghiệp của mình đã kết thúc", Xuân Son nhớ lại.

Tiền đạo nhập tịch thừa nhận cảm xúc của anh khi đó rất lẫn lộn: "Ở giải đấu ấy, tôi trở thành nhà vô địch, Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Đây là một năm mới và đội tuyển cũng khác. Tôi chỉ muốn cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng và tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều có chung suy nghĩ. Chúng tôi chiến đấu vì chiếc cúp này dành cho người dân Việt Nam. Người hâm mộ rất mong đội tuyển giành được danh hiệu."

Chấn thương ở AFF Cup 2024 vẫn ám ảnh Xuân Son.

Sau 10 tháng điều trị chấn thương gãy xương chày và xương mác chân phải, cùng sự đồng hành của gia đình, CLB Nam Định và LĐBĐ Việt Nam, Xuân Son đã trở lại đầy mạnh mẽ tại ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26 (Cúp C1 Đông Nam Á) hồi tháng 12 năm ngoái.

Tiền đạo này ghi 7 bàn thắng để đồng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải, đồng thời giúp Nam Định tiến vào bán kết. Đó được xem là màn tái xuất ấn tượng sau một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất đối với một cầu thủ bóng đá.

"Điều duy nhất tôi nghĩ đến là được trở lại sân cỏ và thi đấu. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Rất nhiều người đã luôn ở bên, động viên tôi. Điều đó vô cùng quan trọng sau một chấn thương như gãy chân.

Tôi nghĩ tình cảm của người hâm mộ là điều quan trọng nhất trong quãng thời gian ấy. Khi cảm nhận được tình yêu đó, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi bài tập hồi phục."

Ý chí ấy cũng được hình thành từ rất sớm. Lớn lên tại thị trấn nhỏ Pirapemas của Brazil, Xuân Son rời gia đình khi mới 14 tuổi để chuyển đến Salvador theo đuổi giấc mơ bóng đá trong một học viện đào tạo trẻ.

Giấc mơ cùng bóng đá Việt Nam

Sau nhiều năm thi đấu ở quê nhà, anh quyết định xuất ngoại vào các năm 2018 và 2019, lần lượt trải nghiệm bóng đá tại Nhật Bản và Đan Mạch trước khi đặt chân đến Việt Nam vào cuối năm 2019. Chính quyết định ấy đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của anh.

Xuân Son khởi đầu hành trình tại Việt Nam bằng quãng thời gian ngắn khoác áo Nam Định, trước khi chuyển sang SHB Đà Nẵng rồi Bình Định. Tại đây, anh trở thành Vua phá lưới V.League 2023. Không lâu sau, chân sút gốc Brazil trở lại Nam Định, góp công giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia và một lần nữa kết thúc mùa giải 2023/24 với danh hiệu Vua phá lưới.

Xuân Son đã trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương nặng.

Tháng 9/2024, sau 5 năm sinh sống tại Việt Nam, anh chính thức được nhập quốc tịch và mang tên Nguyễn Xuân Son, trong khi vẫn giữ cái tên Rafaelson như một sợi dây gắn kết với quê hương Brazil.

"Thật lòng mà nói, được trải nghiệm một nền văn hóa khác là điều rất tuyệt vời. Khi đến Việt Nam, tôi luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa, thích nghi với đất nước cũng như bóng đá Việt Nam. Tôi ngày càng yêu đất nước này và gia đình tôi cũng vậy.

Hai con tôi đều sinh ra ở Việt Nam. Đất nước này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi muốn sống ở đây đến hết cuộc đời. Thật tuyệt vời khi nhận được tình yêu từ mọi người."

Những đóng góp của Xuân Son cho đội tuyển Việt Nam đã được ghi nhận khi anh được HLV Kim Sang-sik trao băng đội phó tại ASEAN Cup 2026. Đây là niềm vinh dự lớn đối với tiền đạo 29 tuổi trước khi tuyển Việt Nam bước vào cuộc tiếp đón Singapore trên sân nhà.

Ở trận ra quân thắng Timor-Leste 7-0, Xuân Son cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số.

"Điều đó tạo động lực để tôi cống hiến nhiều hơn và chứng minh khả năng của mình với các đồng đội cũng như ban huấn luyện.

Khi được trao thêm trách nhiệm, bạn phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi nghĩ áp lực là điều tích cực bởi nó giúp tôi cống hiến nhiều hơn cho HLV, cả trên sân tập lẫn trong thi đấu. Chúng tôi đã sẵn sàng ra sân và sẵn sàng chiến thắng vì đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội sẽ cống hiến 100% để một lần nữa trở thành nhà vô địch. Đó chính là thử thách."

Mục tiêu lớn nhất của Xuân Son là cùng tuyển Việt Nam dự World CUp.

Tuy nhiên, với Xuân Son, mục tiêu lớn nhất không chỉ là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Giấc mơ lớn nhất của anh vẫn là cùng tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự FIFA World Cup.

"Giấc mơ của tôi là được dự World Cup. Tôi nghĩ về điều đó rất nhiều bởi nếu có thể làm được điều ấy cho đất nước này, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Đó cũng là ước mơ của gia đình tôi. Tôi đang nỗ lực từng ngày và hy vọng trong tương lai chúng tôi có thể cùng nhau đến World Cup. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đối với tất cả mọi người và mọi cầu thủ."