Indonesia sẽ tạo ra “mưa bàn thắng” để vượt qua tuyển Việt Nam?

Tuyển Indonesia đang được yêu cầu ghi thật nhiều bàn thắng ở lượt trận thứ hai, AFF Cup 2026.

Chiều nay (31/7), tuyển Indonesia sẽ bước vào lượt trận thứ hai, bảng A, AFF Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân trung lập ở Thái Lan. Trận này được coi là “cơ hội vàng” để đội bóng xứ Vạn đảo giành chiến thắng đậm, cạnh tranh vị trí đầu bảng, nắm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Tình hình tại bảng A đang tương đối căng thẳng. Singapore tạm dẫn đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7 còn Indonesia xếp ngay phía dưới với hiệu số +4.

Chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Indonesia, Gusnul Yakin tin rằng chiến thắng của Indonesia trước Timor Leste là chưa đủ. Ông cho rằng đội tuyển Garuda cần ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để có cơ hội tốt hơn giành vé vào bán kết.

"Singapore và Việt Nam là những đối thủ mạnh nhất ở bảng A. Đội tuyển quốc gia Indonesia được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng với cách biệt lớn để bắt kịp tổng tỷ số với Việt Nam", ông Gusnul Yakin nhận định.

Theo chuyên gia Gusnul Yakin, kết quả trận gặp Timor Leste cũng là “vốn liếng” quan trọng trước khi Indonesia bước vào hai trận đấu khó khăn hơn, gặp tuyển Việt Nam và Singapore.

Indonesia đang hướng tới chiến thắng càng đậm càng tốt trước Timor Leste.

Ông Gusnul tin rằng trận đấu với Timor Leste là thời điểm thích hợp để huấn luyện viên John Herdman điều chỉnh đội hình. Anh lưu ý rằng một số cầu thủ vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu với Campuchia.

"Tôi nghĩ John Herdman cần phải xoay vòng đội hình. Tôi nhận thấy một số cầu thủ không thi đấu tốt nhất trong trận gặp Campuchia. Họ không tệ, nhưng họ không thể hoàn toàn theo kịp lối chơi của John Herdman," ông giải thích.

Tuy nhiên, ông Gusnul nhấn mạnh rằng mục đích chính của việc thay đổi đội hình không chỉ đơn thuần là để tạo cơ hội cho những cầu thủ khác xuất hiện. Ông hy vọng bước đi này sẽ giúp đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu hiệu quả hơn để có thể giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn.

Mặt khác, Indonesia vẫn còn phải đối đầu với hai đối thủ mạnh nhất ở bảng A là Việt Nam và Singapore. Do đó, Gusnul tin rằng đội tuyển Garuda không thể để mất điểm trong hai trận đấu này nếu muốn đảm bảo tấm vé vào bán kết.

"Nếu John Herdman biết được sức mạnh tổng thể của đội, ông ấy sẽ không nghi ngờ sức mạnh của tuyển Indonesia trước Việt Nam và Singapore. Hơn nữa, chúng ta không thể để mắc sai lầm trong trận đấu đó nếu muốn tiến vào bán kết", Gusnul nói.

Vài ngày trước, Indonesia đã dễ dàng hạ Campuchia 5-1.

Tại kỳ AFF Cup gần nhất (năm 2024), tuyển Indonesia từng thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng, sau đó không thể giành suất dự vòng bán kết. Tuy nhiên, đó là giải đấu mà Indonesia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về lực lượng, hầu hết chỉ triệu tập các cầu thủ trẻ.

Còn ở giải năm nay, lực lượng của Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều. Họ vẫn đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đủ sức gây ra những khó khăn lớn thậm chí cạnh trah ngôi vương với tuyển Việt Nam.



