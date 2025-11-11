Xuân Son tuyên bố "đủ sức đá cả 90 phút với Lào", hé lộ câu nói gây xúc động của HLV Kim Sang-sik

“Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Tôi đã chờ thời điểm này nhiều tháng qua, kể từ khi gặp chấn thương tại chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Luôn là cảm giác như vậy. Tôi rất hãnh diện mỗi khi được chơi cho tuyển Việt Nam”, Xuân Son chia sẻ trước buổi tập chiều nay (11/11).

Xuân Son tự tin chơi cả 90 phút ở trận gặp Lào sắp tới.

Sau 10 tháng dưỡng thương, Xuân Son đã trở lại tuyển Việt Nam trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước lo lắng của dư luận về việc Xuân Son trước đó chưa thi đấu trận nào cho CLB Nam Định, tiền đạo này khẳng định anh đã đạt thể trạng tốt nhất và đủ sức chơi cả 90 phút.

“Cho đến hiện tại, tôi có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu (giữa Việt Nam và Lào - PV). Mọi người có thể yên tâm là không có bất cứ rủi ro hay nguy hiểm nào với tôi cả. Tôi tự tin là mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn từ Ban huấn luyện, với 100% thể trạng hiện tại”, Xuân Son nhấn mạnh.

Đồng thời, anh cũng tiết lộ thêm về cuộc gặp với HLV Kim Sang-sik khi trở lại tuyển Việt Nam: “HLV Kim Sang-sik gặp và nói với tôi: “Chào mừng cậu quay lại”. Tôi rất vui vì điều ấy. Tôi cũng cảm động khi được thấy lại những gương mặt quen thuộc từ các đồng đội. Vợ con, bố mẹ cũng hãnh diện khi tôi lại được cống hiến cho tuyển Việt Nam. Mỗi trận đấu, mỗi hành trình đều thật sự xúc động khi tôi được chơi cho tuyển Việt Nam. Thật khó diễn tả điều ấy”.

“Như đã nói, tôi đã tập luyện với khối lượng và cường độ cao từ Nam Định. Bất cứ khoảnh khắc nào, thời điểm nào, giai đoạn nào hay kể cả là trọn vẹn trận đấu, tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi chỉ chờ hiệu lệnh từ HLV Kim Sang-ik thôi”, Xuân Son nói.

Sự trở lại của Xuân Son giúp hàng công tuyển Việt Nam có thêm phương án cực chất lượng.

Tiền đạo sinh năm 1997 kết lại: “Sau tất cả, tôi muốn nói: Cảm ơn nhiều với mọi người. Thực sự trong tâm can, tôi cảm ơn đất nước Việt Nam. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho bóng đá nước nhà và quyết tâm bằng tất cả những gì có thể trong trận đấu sắp tới”.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 11/11 đến 14/11, sau đó bay sang Lào. Tại đây, Xuân Son và đồng đội sẽ có thêm 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đội chủ nhà vào tối 19/11.