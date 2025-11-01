Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau 10 tháng, vẫn chưa thể đá V.League vì lý do đặc biệt

Theo tìm hiểu, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập Xuân Son trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, cùng tuyển Việt Nam sang Lào làm khách trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Cùng với Nguyễn Xuân Son, các hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ và Đặng Văn Tới của CLB Nam Định cũng được triệu tập. Đội chủ sân Thiên Trường cũng đồng ý để Xuân Son lên tuyển.

Xuân Son trở lại sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Việt Nam.

Về cơ bản, sau 10 tháng điều trị, chấn thương gãy xương của Xuân Son đã bình phục hoàn toàn. Tiền đạo này đủ sức ra sân trở lại từ tháng 11 này, tuy nhiên CLB Nam Định lại không thể ngay lập tức sử dụng anh tại V.League.

Nguyên nhân là bởi Xuân Son không được đội bóng thành Nam điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26. Phải chờ đến lượt về vào tháng 1 năm sau, cầu thủ sinh năm 1997 mới có thể ra sân tại giai đoạn 2 giải VĐQG.

Trước mắt, Xuân Son sẽ lên tập trung cùng tuyển Việt Nam để đội ngũ y tế và chuyên môn của đội đánh giá khả năng sử dụng cầu thủ này ở trận gặp Lào (ngày 18/11). Sau đó, anh có thể thi đấu cho CLB Nam Định tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia gặp Long An. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 23/11 trên sân Thiên Trường.

Sau loạt trận này, hệ thống giải chuyên nghiệp trong nước sẽ tạm nghỉ 2 tháng để nhường chỗ cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây cũng là quãng thời gian thuận lợi để Xuân Son lấy lại phong độ sau chuỗi nghỉ dưỡng thương dài ngày.