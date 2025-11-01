  Về trang chủ

Va chạm với sao nhập tịch Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup dính chấn thương đáng sợ, nhập viện gấp

Linh Đan |

Cầu thủ kỳ cựu này lăn lộn đau đớn, đổ rất nhiều máu và phải nhập viện để xử lý chấn thương.

Tình huống xảy ra ở phút 54 trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC vào tối 31/10 trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/26.

Nguyễn Trọng Hoàng có pha tranh chấp bóng với Đỗ Hoàng Hên và cả hai cùng ngã ra sân. Tưởng chừng đó chỉ là tình huống tranh chấp không mấy nguy hiểm, tuy nhiên sau đó đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ôm lấy vùng đầu, lăn lộn trên sân và tỏ rõ sự đau đớn.

Băng quay chậm cho thấy trong lúc ngã xuống, giầy của Hoàng Hên đã vô tình đạp sượt tai của Trọng Hoàng. Hậu quả là tai của cầu thủ sinh năm 1989 bị rách một vết lớn, chảy rất nhiều máu.

Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã có mặt để sơ cứu và băng bó vết thương. Dù sau đó Trọng Hoàng vẫn nỗ lực thi đấu hết 90 phút, nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, anh đã được đưa thẳng tới bệnh viện. Tại đây, bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương. Theo ghi nhận, vành tai của nhà vô địch AFF Cup 2018 rách khá lớn, chảy nhiều máu.

Va chạm với sao nhập tịch Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup dính chấn thương đáng sợ, nhập viện gấp- Ảnh 1.

Trọng Hoàng đau đớn lăn lộn trên sân.

Va chạm với sao nhập tịch Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup dính chấn thương đáng sợ, nhập viện gấp- Ảnh 2.

Tình huống va chạm với Hoàng Hên dẫn đến chấn thương của Trọng Hoàng.

Hiện chưa rõ chấn thương này có khiến Trọng Hoàng bỏ lỡ trận đấu tiếp theo ở vòng 10 gặp HAGL vào ngày 4/11 tới hay không.

Ở trận thắng Hà Nội FC 2-1, Trọng Hoàng mang băng đội trưởng và ra sân ngay từ đầu. Ở tuổi 36, anh vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Tiền vệ này ra sân 9 trận từ đầu mùa, chơi 688 phút, trung bình 76,4 phút/trận. Đóng góp của Trọng Hoàng giúp Hồng Lĩnh Hà  Tĩnh thắng 3, hòa 3, thua 3, tạm xếp thứ 6 với 12 điểm.

VFF ra thông báo chính thức, đội bóng Việt Nam bị xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định
Tags

Hà Nội FC

V.League

CLB Hà Nội

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trọng Hoàng

đỗ hoàng hên

hồng lĩnh hà tĩnh vs hà nội fc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại