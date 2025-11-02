Xuân Son trở lại, báo Malaysia lo sợ đội nhà “ôm hận” trước tuyển Việt Nam

“Hãy quên những phán quyết của FIFA đi, tập trung vào trận đấu với tuyển Việt Nam”, đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang Bharian đăng tải chiều 2/11. Theo nhà báo thể thao Zulfaizan Mansor, “Hổ Mã Lai” cần tập trung tối đa vào quá trình tập luyện trước trận lượt về gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup, đặc biệt trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương, sẵn sàng khoác áo ĐTQG.

Bharian bình luận: “Ngoài việc hồi hộp chờ kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) lên FIFA, tuyển Malaysia phải tiến hành phân tích hoặc lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận then chốt gặp đối thủ chính là tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm sau.

Theo những báo cáo mới nhất, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã trở lại sau quãng thời gian dài chấn thương. HLV Kim Sang-sik đã đề xuất triệu tập Nguyễn Xuân Son vào trại huấn luyện trong tháng này để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi công văn chính thức đến CLB của Xuân Son là Nam Định. Ngoài Xuân Son, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cũng có trong danh sách.

Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia do Peter Cklamovski dẫn dắt cần đặc biệt lưu ý đến sự tham gia của Xuân Son, vì cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp ASEAN 2024 đã không ra sân khi Harimau Malaya đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở trận đấu thứ hai của Bảng F tại Sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 10/6”.

Báo Malaysia e ngại khi Xuân Son bình phục chấn thương.

Ngoài việc e ngại trước sự trở lại của Xuân Son, trang báo của Malaysia còn lo sợ kịch bản FAM kháng cáo bất thành và sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam ở trận lượt đi:

“Harimau Malaya hiện vẫn đang chờ quyết định kháng cáo của FAM liên quan đến vấn đề giấy tờ của bảy cầu thủ kỳ cựu, cụ thể là Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Cho đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến vấn đề này và phương tiện truyền thông của câu lạc bộ Velez Sarsfield, Sabado Velez, câu lạc bộ do Machuca đại diện, đã tuyên bố trên trang mạng xã hội của họ rằng quyết định sẽ được đưa ra vào hôm nay hoặc ngày mai.

Malaysia có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt tiếp theo bao gồm trừ điểm nếu bị kết tội trong vấn đề này, trong khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đang chờ quyết định cuối cùng từ FIFA trước khi thực hiện các hành động tiếp theo”.

Hiện ở vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Malaysia đứng đầu bảng F với 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13, trong khi tuyển Việt Nam xếp nhì với 9 điểm, hiệu số +4. Vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa sẽ kết thúc bao gồm trận lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào tháng 3/2026.