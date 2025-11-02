FIFA làm điều bất ngờ với tuyển Indonesia ngay sát World Cup

Tiền đạo cánh Fadly Alberto của đội tuyển U17 Indonesia đã nhận được lời khen ngợi từ FIFA trước thềm World Cup U17 2025. Tiền đạo chủ lực của Indonesia đã được nhăc tới khi FIFA xem xét những tài năng trẻ nổi bật nhất châu Á có khả năng toả sáng tại World Cup.

“Trên khắp các lục địa, nhiều cầu thủ triển vọng đã thể hiện năng lực kỹ thuật, tầm nhìn và tinh thần cạnh tranh ngay từ khi còn rất trẻ. Giờ đây, họ đã sẵn sàng thử thách bản thân ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá trẻ toàn cầu.

FIFA đang nêu bật tên của những cầu thủ có tiềm năng trở thành câu chuyện lớn tiếp theo của châu Á và có thể tiếp nối di sản của thế hệ vàng từng truyền cảm hứng cho thế giới bóng đá.

Màn trình diễn ấn tượng của Fadly Alberto cùng U17 Indonesia tại Giải vô địch U17 châu Á 2025 đã thu hút sự chú ý của thế giới bóng đá châu lục. Cầu thủ trẻ của Bhayangkara Presisi FC này là nhân tố chủ chốt trong chiến thắng lịch sử của Garuda Muda trước Hàn Quốc và Yemen, hai chiến thắng quan trọng giúp họ giành được suất tham dự World Cup” – FIFA ca ngợi Fadly Alberto.

Fadly Alberto được FIFA ca ngợi trước World Cup.

Theo FIFA, Alberto, người đã ghi tổng cộng năm bàn thắng sau 14 lần ra sân cho đội tuyển U17 Indonesia, đã thể hiện sự trưởng thành trong lối chơi. Anh được cho là sở hữu những phẩm chất để trở thành một “sát thủ” nguy hiểm.

FIFA viết: "Dưới sự chỉ đạo về mặt chiến thuật của Nova Arianto, Fadly đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc so với tuổi, kết hợp tầm nhìn sắc bén, sự bình tĩnh ở những khu vực nguy hiểm và quyết tâm không lay chuyển trong mọi cuộc đấu tay đôi.

Anh ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn mà còn là biểu tượng của thế hệ mới của Indonesia, một thế hệ dám ước mơ và sẵn sàng viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá của đất nước trên trường quốc tế”.

Tại VCK U17 World Cup, U17 Indonesia nằm ở bảng H cùng Brazil, Honduras và Zambia. Đại diện của khu vực Đông Nam Á sẽ đá trận mở màn gặp Zambia ngày 4/11.