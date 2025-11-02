Tiền đạo Việt Nam sẽ chói sáng, khiến Indonesia, Thái Lan phải e ngại ở SEA Games?

Sáng 2/11, hãng truyền thông Bola của Indonesia có bài viết nhận định về những nhân tố nguy hiểm nhất tại SEA Games 33. Nhà báo thể thao Radifa Arsa cho rằng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam chính là nhân tố đáng chú ý và cũng lợi hại bậc nhất ở giải đấu sắp tới.

“Ở đội tuyển U22 Việt Nam, có một cái tên được kỳ vọng rất nhiều ở SEA Games 2025 là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này sẽ là vũ khí rất lợi hại trên hàng công của Những ngôi sao Vàng.

Anh là cầu thủ chủ chốt giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Thực tế, cầu thủ của CAHN FC đã toả sáng và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) tại giải đấu này.

Giống như những cái tên trước đó, anh sở hữu thành tích ấn tượng ở cấp độ quốc tế. Bên cạnh thành tích ở cấp độ U22, anh còn ghi được hai bàn thắng sau 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam” – Bola đánh giá.

Đình Bắc được truyền thông Indonesia đánh giá rất cao trước thềm SEA Games.

Bola cũng nhận định về cơ hội của toả sáng của những ngôi sao hàng đầu khu vực trong đó có Đình Bắc:

“SEA Games 2025 có tiềm năng quy tụ nhiều cầu thủ trẻ tài năng đến từ khu vực Đông Nam Á, những người sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia mình trong cuộc cạnh tranh giành huy chương vàng. SEA Games 2025 là cơ hội để họ một lần nữa chứng minh năng lực của mình tại ASEAN.

Giải đấu này chắc chắn mang lại uy tín nhất định cho các quốc gia trong khu vực. Bởi lẽ, những cầu thủ trẻ tài năng có thể chiếm trọn ánh đèn sân khấu và được yêu mến nhờ những màn trình diễn xuất sắc.

Không chỉ vậy, sự góp mặt của những ngôi sao này còn có tiềm năng nâng cao thành tích của các đội tuyển, giúp họ cạnh tranh sòng phẳng tấm HCV”.

Mặc dù được báo giới Indonesia ca ngợi, nhưng Đình Bắc lại có thể khiến một số người hâm mộ lo lắng khi anh có nguy cơ bỏ lỡ vòng bảng tại SEA Games 33.

Lý do là bởi lịch trình của CLB CAHN tại giải vô địch CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two trùng với giai đoạn diễn ra SEA Games 33. Điều này dấy lên câu hỏi về khả năng góp mặt của Đình Bắc ở vòng bảng SEA Games, khi anh vẫn đang là trụ cột ở CLB.

SEA Games là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA nên phía CLB có quyền không nhả cầu thủ. Trong trường hợp phía CLB CAHN muốn giữ lại Đình Bắc để phục vụ CLB đá các giải khu vực và châu lục, cầu thủ này dự kiến cũng không thể cùng U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng SEA Games.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18/12. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.



