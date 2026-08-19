Xuân Son: "Tôi sẽ lại cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan và vô địch AFF Cup"

Tiền đạo Xuân Son quyết tâm một lần nữa cùng tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan tại trận chung kết AFF Cup.

“Tôi cũng nhớ sự cố đã xảy ra 2 năm trước. Nhưng thực sự tôi không có thông điệp gì cả. Tôi chỉ muốn đóng góp cùng đồng đội và giúp đội giành chiến thắng, dù HLV muốn tôi thi đấu 30 phút hay 60 phút”, Xuân Son trả lời khi sẽ cùng tuyển Việt Nam trở lại sân Rajamangala để đá trận chung kết AFF Cup 2026 với Thái Lan.

Anh nói tiếp: “HLV và ban huấn luyện lên phương án chiến thuật, nhiệm vụ của tôi là tuân theo nó. Đây sẽ là tận chung kết lớn. Tôi sẽ chuẩn bị tốt và muốn một lần nữa giành chức vô địch cùng tuyển Việt Nam”.

Xuân Son quyết tâm vượt qua Thái Lan thêm một lần nữa để mang về chức vô địch cho tuyển Việt Nam.

Trên sân Mỹ Đình tối nay (19/8), tuyển Malaysia gặp phải vô vàn khó khắc trước sức ép của tuyển Việt Nam. Đội khách chỉ đứng vững được trong hiệp 1, cho tới tới HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân ở hiệp 2. Tiền đạo này tiếp tục cho thấy cái duyên với mảnh lưới Malaysia, khi lập cú đúp để mang về thắng lợi 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Thắng 4-0 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2026 và sẽ một lần nữa chạm trán tuyển Thái Lan. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình.

“Xuân Son mới ghi được 5 bàn thôi à? Hơi ít nhỉ (cười). Tôi muốn Xuân Son ghi 3 bàn ở chung kết với Thái Lan và giúp Việt Nam vô địch. Tôi mong mọi người hãy đặt yêu cầu với Xuân Son ở mức cao hơn nữa (cười)”, HLV Kim Sang-sik hóm hỉnh nói trong buổi họp báo sau trận khi được hỏi về cậu học trò cưng.