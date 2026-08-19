HLV Kim Sang-sik: "Tôi muốn Xuân Son ghi 3 bàn ở chung kết với Thái Lan và giúp Việt Nam vô địch"

Tuyển Việt Nam đã tiến vào chung kết và quyết tâm đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2026.

“Xuân Son mới ghi được 5 bàn thôi à? Hơi ít nhỉ (cười). Tôi muốn Xuân Son ghi 3 bàn ở chung kết với Thái Lan và giúp Việt Nam vô địch. Tôi mong mọi người hãy đặt yêu cầu với Xuân Son ở mức cao hơn nữa (cười)”, HLV Kim Sang-sik hóm hỉnh nói trong buổi họp báo sau trận.

Trên sân Mỹ Đình tối nay (19/8), tuyển Malaysia gặp phải vô vàn khó khắc trước sức ép của tuyển Việt Nam. Đội khách chỉ đứng vững được trong hiệp 1, cho tới tới HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân ở hiệp 2. Tiền đạo này tiếp tục cho thấy cái duyên với mảnh lưới Malaysia, khi lập cú đúp để mang về thắng lợi 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Thắng 4-0 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2026 và sẽ một lần nữa chạm trán tuyển Thái Lan. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình.

Nói về việc tuyển Việt Nam đang có hai cầu thủ cùng có được 5 bàn, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Xuân Son và Đình Bắc đã làm tốt nhiệm vụ. Sự cống hiến và thể hiện hết mình trong thi đấu là điều tốt. Sự cạnh tranh lành mạnh của Xuân Son và Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt ở chung kết. Đồng thời không chỉ hai cầu thủ này mà những cầu thủ khác đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội.

Với Đình Bắc, trong những cuộc phỏng vấn trước đây, tôi đã nói nhiều rồi. Cậu ấy cần phát triển nhiều hơn, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà cả đấu tường châu Á và có thể là châu Âu. Tôi nghĩ Đình Bắc cần chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự nhiều hơn.

Không phải vì hôm nay sinh nhật mà tôi cho cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thi đấu tốt và thể lực dồi dào nên tôi sử dụng trọn vẹn 90 phút. Những trận đấu tới đều sẽ như vậy”.

Xuân Son đã có được 5 bàn thắng tại AFF Cup 2026.

Nói về thắng lợi trước Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ: “Hôm nay, so với lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Những thiếu sót ở trận lượt đi thì chúng tôi đã cải thiện được. Sau khi kết thúc lượt đi, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi nên tôi thay đổi một số vị trí trong trận lượt về để đảm bảo thể lực.

Hai năm trước, tôi và các cầu thủ đã vô địch tại Thái Lan. Tôi rất vui và vinh dự khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại vào chung kết. Hôm qua, tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển và chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để thi đấu trận chung kết trên sân khách".

Ông Kim nói thêm: “Văn Vĩ có một chút đau nhẹ ở ngón chân. Tôi muốn chuẩn bị cho chung kết nên hôm nay để cậu ấy nghỉ. Còn với Tuấn Tài, rất lâu rồi cậu ấy mới thi đấu trở lại ở đội tuyển quốc gia và làm tốt nhiệm vụ của mình.

Để chuẩn bị cho chung kết, sự góp mặt của hai cầu thủ này giúp ban huấn luyện đa dạng hơn trong cách sử dụng cầu thủ”.