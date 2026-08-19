HLV Malaysia: "Tôi biết tuyển Việt Nam sẽ xoay tua, nhưng vẫn không phong tỏa nổi"

HLV Tan Cheng Hoe dự đoán việc ông Kim Sang-sik sẽ để dành Xuân Son cho hiệp 2, tuy nhiên vẫn không thể nào tìm ra cách ngăn chặn tiền đạo này.

“Ngay sau trận lượt đi, tôi biết rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ xoay vòng cầu thủ, cho một số nhân tố chủ chốt như Xuân Son nghỉ ngơi và sử dụng trong hiệp 2. Tuy nhiên thật tiếc khi chúng tôi đã không phong tỏa được cậu ta”, HLV Tan Cheng Hoe nói sau trận bán kết lượt về.

Ông nói thêm: “Tôi tự hào với các cầu thủ của mình, dù thua ở bán kết nhưng họ luôn có sự cầu tiến. Tôi biết rằng tuyển Việt Nam có đội hình rất mạnh, có chiều sâu. Do vậy, sau trận đấu này, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy linh nghiệm và phát triển hơn”.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận không thể tìm ra cách phong tỏa hàng công tuyển Việt Nam.

Trên sân Mỹ Đình tối nay (19/8), tuyển Malaysia gặp phải vô vàn khó khắc trước sức ép của tuyển Việt Nam. Đội khách chỉ đứng vững được trong hiệp 1, cho tới tới HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân ở hiệp 2. Tiền đạo này tiếp tục cho thấy cái duyên với mảnh lưới Malaysia, khi lập cú đúp để mang về thắng lợi 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Thắng 4-0 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2026 và sẽ một lần nữa chạm trán tuyển Thái Lan. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Sau đó 4 ngày, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình.

“Với trận chung kết, hai đội Việt Nam và Thái Lan đều có lợi thế riêng. Xét về cầu thủ thì khá cân bằng. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến hai đội và hy vọng cả hai sẽ cống hiến những trận đấu hay”, HLV Tan Cheng Hoe nhận xét.

Kết lại, chiến lược gia này chia sẻ về tương lai bóng đá Malaysia: “Là một huấn luyện viên, tôi vẫn tự hào về những cầu thủ trẻ của mình và tự tin vào tương lai của đội tuyển Malaysia. Tất nhiên, nếu đội bóng có những cầu thủ tốt thì khả năng cạnh tranh sẽ cao hơn".