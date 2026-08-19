Xuân Son được chấm điểm ngất ngưởng, cùng 3 nhân tố khác khiến Malaysia choáng váng

Xuân Son tiếp tục sắm vai người hùng của tuyển Việt Nam, và là nỗi ác mộng với tuyển Malaysia.

Xuân Son một lần nữa cho thấy vì sao anh được xem là thứ vũ khí đặc biệt của tuyển Việt Nam. Với cú đúp vào lưới Malaysia, tiền đạo nhập tịch không chỉ trực tiếp định đoạt trận đấu mà còn tạo ra sự khác biệt rất lớn trên hàng công. Theo điểm số của Flashscore, Xuân Son được chấm 8,7 điểm, cao nhất bên phía Việt Nam, dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Hai bàn thắng là minh chứng rõ nhất cho giá trị và đẳng cấp của Xuân Son, nhưng màn trình diễn của anh còn đáng chú ý ở khả năng hoạt động rộng, tranh chấp và gây áp lực liên tục lên hàng thủ Malaysia. Xuân Son khiến các hậu vệ đối phương luôn phải đặt mình trong trạng thái cảnh giác, bởi chỉ cần một khoảng trống nhỏ, tiền đạo này có thể lập tức biến thành cơ hội ghi bàn. Cú đúp trong trận đấu vì thế không chỉ giúp Việt Nam tạo ra cách biệt an toàn mà còn cho thấy sự nguy hiểm của một trung phong có khả năng tự mình giải quyết tình huống.

Điểm 8,7 của Xuân Son hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn trên sân. Quan trọng hơn, anh tiếp tục chứng minh rằng khi đạt trạng thái tốt nhất, tuyển Việt Nam sở hữu một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở những trận đấu lớn. Malaysia đã cố gắng tổ chức hàng thủ để hạn chế sức ép, nhưng cuối cùng vẫn không thể khóa được Xuân Son.

Xuân Son là cơn ác mộng với tuyển Malaysia.

Trước trận đấu, báo giới Malaysia cho rằng Xuân Son chính là cái tên gây ám ảnh với tuyển Malaysia. Quả thực, dự báo ấy lại ứng nghiệm khi một lần nữa tiền đạo này lại trở thành khắc tính, nỗi ác mộng cho “Hổ Mã Lai”.

Nguyễn Hoàng Đức cũng để lại dấu ấn nổi bật với 8,1 điểm. Tiền vệ số 14 tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong cách vận hành của tuyển Việt Nam. Hoàng Đức không chỉ đóng góp ở khả năng giữ bóng, điều tiết mà còn giúp đội tuyển duy trì thế chủ động trước Malaysia. Điểm số 8,1 đưa anh vào nhóm những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận.

Một cái tên khác đáng được nhắc tới là Nguyễn Hai Long, người nhận 7,8 điểm. Dù không ghi bàn nhưng tiền vệ này đã có một trận đấu cực kỳ năng nổ, gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Malaysia.

Ở tuyến phòng ngự, Đoàn Văn Hậu là gương mặt nổi bật, được Flashscore chấm 7,7 điểm, xếp trong nhóm những cầu thủ được chấm cao nhất trận. Sự hiện diện của Văn Hậu giúp hành lang phòng ngự bên trái của Việt Nam có thêm sức mạnh trong những tình huống tranh chấp. Đây là một trong những màn trình diễn cho thấy giá trị của kinh nghiệm và khả năng chơi bóng mạnh mẽ ở những trận đấu có tính chất quan trọng. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Văn Hậu còn tạo ra 2 pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm dù tiếc rằng chưa trở thành bàn thắng.

Ngoài Xuân Son bùng nổ thì nhiều vị trí khác của tuyển Việt Nam cũng chơi tốt trước Malaysia.

Trong khung thành, thủ môn Lê Giang nhận 7,6 điểm, một con số tương đối cao và phản ánh màn trình diễn ổn định. Dù Việt Nam giành chiến thắng 2-0, Malaysia vẫn có những thời điểm tạo ra áp lực, và Lê Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành.

Nhìn tổng thể, điểm số từ Flashscore cho thấy chiến thắng của tuyển Việt Nam không chỉ đến từ một mình Xuân Son. Tiền đạo mang áo số 10 là người nổi bật nhất với cú đúp, nhưng phía sau anh là một tập thể có nhiều mắt xích đạt phong độ cao. Đặc biệt, việc Hai Long, Hoàng Đức, Văn Hậu và Lê Giang đều nhận điểm số cao cho thấy Việt Nam đã có một màn trình diễn tương đối toàn diện.

Tuy nhiên, Xuân Son vẫn là cái tên khiến Malaysia phải ám ảnh nhất sau trận đấu. Hai bàn thắng của anh không chỉ mang về chiến thắng 2-0 mà còn một lần nữa khẳng định rằng tuyển Việt Nam đang sở hữu một trung phong đủ khả năng tạo ra khác biệt ở những trận đấu lớn. Khi Xuân Son đạt phong độ cao và những vệ tinh xung quanh cũng chơi tốt, tuyển Việt Nam rõ ràng trở nên khó bị ngăn chặn hơn rất nhiều.