Diễn biến Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik có nước cờ mới để thêm lần hạ Malaysia?

Tường thuật trực tiếp diễn biến trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 19/8.

Đội hình dự kiến:

-Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

-Malaysia: Ghani, Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish, Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue.

Dự đoán:

Theo siêu máy tính Be Soccer, Việt Nam có tới 60,2% khả năng giành chiến thắng, trong khi xác suất Malaysia thắng chỉ là 18,6%, còn khả năng hai đội hòa nhau là 21,2%. Mô hình này cũng dự đoán chỉ số bàn thắng kỳ vọng của tuyển Việt Nam ở mức 2,01, cao gần gấp đôi Malaysia (1,02).

Phong độ:

-Việt Nam: 23 trận bất bại liên tiếp, thắng tới 20 trận.

-Malaysia: Tính trong 10 trận liên tiếp gần nhất: Thắng 7 thua 3, trong đó bao gồm 2 trận thua tuyển Việt Nam.

Đối đầu:

Tuyển Việt Nam áp đảo tuyệt đối, trong 11 lần chạm trán liên tiếp gần nhất, tuyển Việt Nam thắng tới 10, hòa 1 trước Malaysia.

Tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn về thành tích đối đầu trước Malaysia (ảnh: Bharian).

Ghi bàn hàng đầu tại AFF Cup 2026:

-Việt Nam: Đình Bắc (5 bàn), Xuân Son (3 bàn)

-Malaysia: Paulo Josué (3 bàn).

Phát biểu trước trận:

-HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi có lợi thế khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách tại Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu ngày mai, chúng tôi cũng sẽ không chủ quan..

Bản thân tôi, Ban huấn luyện và các cầu thủ, mỗi khi ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Trận đấu ngày mai cũng vậy. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và hướng tới trận chung kết".

-HLV Tan Cheng Hoe: “Tôi biết tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và có nhiều lợi thế ở trận này. Tuy nhiên, toàn đội chúng tôi vẫn tự tin và sẵn sàng cho thử thách này…

Đội tuyển Việt Nam nắm nhiều lợi thế ở trận đấu tới, các bạn có sự cổ vũ của các CĐV nhà. Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, nhưng bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Tuyển Việt Nam đang thênh thang cơ hội tiến vào chung kết (ảnh: VFF).

Nhận định:

Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 với lợi thế rất lớn sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách. Chỉ cần một kết quả đủ an toàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào chung kết, nơi Thái Lan đang chờ sẵn.

Về lý thuyết, tuyển Việt Nam đang đứng trước cánh cửa rất rộng để đi tiếp. Tuy nhiên, chính lợi thế này cũng có thể tạo ra một áp lực khác: sự chủ quan. Malaysia không còn gì để mất và chắc chắn sẽ phải đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Họ cần ít nhất hai bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ, trong khi thể thức năm nay không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Đây là lý do tuyển Việt Nam cần tiếp cận trận đấu một cách tỉnh táo. Đội chủ nhà không nhất thiết phải lao lên tìm bàn thắng, mà quan trọng hơn là kiểm soát được nhịp độ và không để Malaysia tạo ra sức ép liên tục. Một hàng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng thoát pressing tốt sẽ giúp Việt Nam giảm đáng kể nguy cơ bị cuốn vào thế trận mà đối thủ mong muốn.

Xuân Son đang trở thành "khấc tinh" với tuyển Malaysia (ảnh: VFF).

Mặt khác, Malaysia càng buộc phải tấn công thì khoảng trống phía sau hàng thủ của họ càng lớn. Đây chính là cơ hội để những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái của tuyển Việt Nam phát huy. Nếu ghi được bàn thắng trước, tuyển Việt Nam gần như sẽ đặt một tay vào tấm vé chung kết.

Điểm đáng mừng là thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có sự ổn định đáng kể. Việt Nam đã duy trì chuỗi 23 trận bất bại trên mọi đấu trường và vừa có màn trình diễn hiệu quả tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã cảnh báo các học trò về việc phải cải thiện cách triển khai chiến thuật ở lượt về, cho thấy ông không muốn đội bóng đánh mất sự tập trung chỉ vì đã có lợi thế.

Với lợi thế sân Mỹ Đình, lực lượng và kết quả lượt đi, Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn. Malaysia có thể gây ra khó khăn trong một số thời điểm, nhưng nếu chơi đúng khả năng, đội chủ nhà đủ sức kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành quả.

Đây cũng là trận đấu mà người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Rất có thể, thầy Kim sẽ lại có những phương án mới để giúp tuyển Việt Nam một lần nữa vượt qua “Hổ Mã Lai”, ghi tên mình vào chung kết.