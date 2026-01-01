Xuân Son ra thông điệp đặc biệt để trải lòng ngay đầu năm mới

Rạng sáng 1/1, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã lên mạng xã hội để đưa ra thông điệp trải lòng trong dịp đầu năm mới. Tiền đạo 28 tuổi đã đăng tải 2 bài viết khác nhau nhằm bày tỏ tình yếu của mình dành cho ĐTQG Việt Nam cũng như CLB Nam Định.

Xuân Son viết trên trang cá nhân: “Phần 1. (Tình yêu dành cho lá cờ)

Năm 2025 là năm thử thách nhất trong sự nghiệp của tôi, năm mà tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân”.

Trong bài viết của mình, Xuân Son cũng đăng tải những hình ảnh đáng nhớ nhất của anh ở AFF Cup 2024, nơi mà anh đã toả sáng rực rỡ. Đó là những khoảnh khắc mang nhiều cung bậc ảm xúc khác nhau, từ khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng đến khi ôm mặt khóc lúc gặp chấn thương phải rời sân bằng cáng, hay khi cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch… Tiền đạo 29 tuổi cũng đăng một số tấm hình về quá trình anh nỗ lực phục hồi chấn thương.

Bài viết này của Xuân Son nhận được sự chia sẻ rộng rãi từ cư dân mạng. Đã có hàng chục ngàn lượt “like” và hàng trăm bình luận dòng trạng thái của anh chỉ sau vài giờ.

Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi bày tỏ tình yêu với ĐTQG, Xuân Son cũng đăng một bài viết khác để tri ân đội bóng của anh, CLB Nam Định.

Tiền đạo gốc Brazil viết: “Parte 2. ( tình yêu màu xanh).

Đội bóng này sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi; tôi đã trải qua những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình ở đây. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bóng đá, vì những khoảnh khắc tuyệt vời này. Thép Xanh Nam Định FC”.

Có thể thấy, dù chỉ đăng những thông điệp rất ngắn gọn nhưng Xuân Son đã thực sự làm ấm lòng người hâm mộ. Những dòng trạng thái này phần nào cho thấy tinh thần chiến binh và khát khao cống hiến không ngừng, cũng như tình yêu mà anh dành cho bóng đá Việt Nam.

Trong suốt năm 2024, Xuân Son đã phải vật lộn với chấn thương. Tuy nhiên anh đã trở lại hồi cuối năm, vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng trên chấm phạt đền khi tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 11 vừa qua.

Với đẳng cấp và sự nỗ lực của mình, Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố cực kỳ quan trọng, hứa hẹn sẽ toả sáng trong màu áo tuyển Việt Nam cũng như CLB Nam Định ở nhiều giải đấu khác nhau trong năm 2026.