Báo Malaysia gọi tuyển Việt Nam là “gã khổng lồ”, sợ đội nhà phải khóc khi bị xử thua

Sáng 1/1/2026, trang báo Bharian có bài bình luận về tuyển Malaysia với tiêu đề: “Niềm hứng khởi đón năm mới với Hổ Mã Lai”. Cây bút Zulfaizan Mansor cho rằng tuyển Malaysia đã nhận được những lời tán dương sau chuỗi trận thắng trong năm 2025, bao gồm trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Nhưng rồi, ác mộng ập đến với “Hổ Mã Lai” khi họ bị FIFA phanh phui bê bối nhập tịch trái phép.

“Trên sân cỏ, có thể nói Harimau Malaya đã kết thúc năm ngoái một cách xuất sắc khi giữ vững thành tích bất bại trong tám trận đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Peter Cklamovski.

Nhìn lại những thăng trầm trong lịch sử đội tuyển Malaysia (Harimau Malaya), trận đấu với Việt Nam ở vòng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 là kỷ niệm đáng nhớ nhất sau khi đội tuyển quốc gia đánh bại gã khổng lồ Đông Nam Á với tỷ số 4-0 vào ngày 10 tháng 6.

Trận đấu này đã chấm dứt chuỗi 11 năm Harimau Malaya không thắng được Việt Nam và điều thu hút sự chú ý nhất là sự góp mặt của bảy ngôi sao nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Chiến thắng vang dội tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil và màn trình diễn xuất sắc của Harimau Malaya, đặc biệt là với sự đóng góp của bảy cầu thủ, dường như mở ra con đường tươi sáng để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

Tuy nhiên, câu chuyện vui vẻ ấy đã thay đổi trong chớp mắt vào tháng 9 năm ngoái khi làng bóng đá quốc gia chấn động bởi quyết định của Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) về việc xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan vì cáo buộc làm giả giấy tờ.

Sau thông báo, chuỗi sự kiện buồn bã của đội tuyển Hổ Mã Lai bắt đầu khi FAM bị phạt 350.000 CHF (1,8 triệu RM), trong khi cầu thủ liên quan bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 CHF (10.560 RM).

Hình phạt được đưa ra sau cuộc điều tra của FIFA, sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới này nhận được khiếu nại về trận đấu giữa đội tuyển Harimau Malaya và Việt Nam” – trang Bharian viết.

Trang báo Malaysia cho rằng việc bị phanh phui bê bối nhập tịch là sự kiện chấn động với bóng đá nước này.

Trang Bharian cũng bày tỏ mối lo ngại rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ bị Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) xử thua, và sẽ không có cơ hội cạnh tranh với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Bài viết còn cho rằng “Hổ Mã Lai” có thể sẽ phải “khóc” trước số phận của chính mình.

“Vụ việc vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay, với việc FAM đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi đơn kháng cáo trước đó của họ bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ.

Ngoài ra, chuỗi trận bất bại mà đội tuyển Harimau Malaya đạt được trong suốt năm qua đã bị phá vỡ khi Ủy ban kỷ luật FIFA vào ngày 17 tháng 12 tuyên bố hủy bỏ ba trận giao hữu trước đó của Harimau Malaya.

Việc hủy bỏ kết quả các trận giao hữu giữa các đội tuyển với Cape Verde, Singapore và Palestine, trong đó FIFA tuyên bố đội đối thủ thắng 3-0 vì cáo buộc Harimau Malaya đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Quyết định này thực ra đã được dự đoán trước dựa trên lập trường kiên quyết của FIFA về vụ việc và như dự kiến, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển quốc gia Harimau Malaya khi đội tuyển tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 121 trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất ngày 22 tháng 12.

Diễn biến này khiến Harimau Malaya khép lại năm 2025 với một câu chuyện buồn và giờ đây hy vọng được đặt vào việc FAM kháng cáo lên CAS.

Nếu thất bại, Harimau Malaya sẽ lại 'khóc' vì Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ đang chờ kết quả kháng cáo trước khi quyết định số phận của đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027”.

Báo Malaysia lo lắng cho số phận của đội nhà.

Cuối cùng, trang Bharian hy vọng rằng bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia sẽ sớm được giải quyết một cách dứt điểm, và những lãnh đạo FAM cần chấp nhận sự thật dù có phải nhận phán quyết ra sao đi chăng nữa.

“Dù muốn hay không, tình huống khó khăn này vẫn phải được đối mặt và chuyên gia bóng đá địa phương, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Bóng đá Malaysia (PJBM), Zulakbal Abd Karim trước đây đã nhấn mạnh rằng tất cả các bên phải sẵn sàng chấp nhận một cách cởi mở bất kỳ quyết định nào của CAS và AFC.

Bước vào mùa giải 2026, tất cả các bên chắc chắn đều hy vọng rằng vụ án làm giả giấy tờ có thể được giải quyết triệt để và Harimau Malaya có thể mở ra một chương mới bất kể số phận nào sẽ đến với đội tuyển quốc gia từ nay trở đi”.

Hiện ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia vẫn đứng đầu với 15 điểm, hiệu số bàn thắng bại +14 sau 5 lượt trận còn tuyển Việt Nam chỉ xếp nhì với 12 điểm, hiệu số +6. Tuy nhiên, nếu Malaysia bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, chắc chắn họ sẽ không còn cơ hội để cạnh tranh suất đi tiếp với thầy trò HLV Kim Sang-sik bất kể 2 đội vẫn còn trận lượt về vào tháng 3 tới.