"Xuân Son quá khỏe, quá khác biệt, tuyển Lào đã phải cố hết sức để ngăn chặn"

"Xuân Son có thể hình có quá tốt, quá khỏe, quá khác biệt so với nhiều cầu thủ châu Á. Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để ngăn chặn anh ấy", hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của tuyển Lào chia sẻ sau trận thua Việt Nam 0-2 vào tối 19/11.

Xuân Son ghi bàn sau hơn 10 tháng vắng mặt ở tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Trên thực tế, tuyển Lào đã khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi tái đấu ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Xuân Son sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 cũng chơi đầy nỗ lực, có một đường chuyền thuận lợi để Tuấn Hải đối mặt nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Phải đến phút 67, thế bế tắc mới được phá vỡ khi tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Xuân Son bình tĩnh hạ gục thủ môn Lào, mở tỉ số trận đấu. Đến cuối trận, Tuấn Hải giúp tuyển Việt Nam ghi thêm 1 bàn thắng nữa, qua đó giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Chia sẻ về trận đấu này, HLV Ha Hyeok-jun của tuyển Lào bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận này nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một thất bại của sự chuẩn bị. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi muốn cảm ơn tất cả. Họ đều đã cố gắng làm theo chỉ đạo, chỉ là chưa đạt đến trình độ mà tôi kỳ vọng.

Chúng tôi đã lường đến mọi khả năng từ phía tuyển Việt Nam, họ có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 trung vệ và đổi sơ đồ giữa trận đấu.

Với Xuân Son, tôi biết khả năng cao anh ta sẽ vào sân, và nhắc lại điều này ở giờ giải lao với các cầu thủ. Nhưng tôi cũng nhắc họ không cần quá tập trung vào Xuân Son, hãy cứ thi đấu bình thường như ở hiệp 1".

HLV Kim Sang-sik cũng phải thừa nhận tuyển Việt Nam chơi không tốt trước Lào.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: "Bình thường Lào thua nhiều hơn thắng hay hòa. Tuyển Việt Nam mạnh hơn và nền bóng đá Việt Nam cũng tổ chức giải lớn hơn, trong khi Lào chỉ có giải VĐQG 10 đội và cầu thủ không chuyên.

Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ. Những kết quả như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt so với các đội khác. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ nỗ lực tiến lên của bóng đá Lào".