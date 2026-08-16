Xuân Son lập công, tuyển Việt Nam hạ Malaysia ngay trên sân khách, đặt một chân vào chung kết

Tuyển Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trên sân Kuala Lumpur, khiến cho chủ nhà Malaysia phải nhận trái đắng.

Dù phải làm khách vào tối nay (16/8) nhưng tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho các học trò nhập cuộc với thế trận tương đối thận trọng. Hai đội chủ động bố trí đông cầu thủ ở khu vực giữa sân và liên tục khóa chặt những đường lên bóng ở hai hành lang cánh.

Malaysia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong những phút đầu, nhưng chưa thể tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chờ đợi những tình huống phản công và khả năng tạo đột biến của Xuân Son.

Phút 16, Malaysia buộc phải thay người sớm khi trung vệ Rodney dính chấn thương. Đến phút 35, đội chủ nhà có cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận khi Daryl Sam dứt điểm cận thành sau pha tấn công bên cánh trái, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Đây cũng là tình huống thủ môn Lê Giang Patrik chơi hay khi cản phá pha đệm bóng cận thành trước đó của một cầu thủ Malaysia khác.

Lê Giang tiếp tục là chốt chặn vững chắc trong khung thành tuyển Việt Nam.

Đến cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam sau đó dần tìm được khoảng trống. Phút 43, Tài Lộc tạt bóng để Xuân Son thực hiện cú volley nhưng tiền đạo này không thể đưa bóng đi trúng khung thành. Phút 45+1, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng và chuyền bóng rất hay, tiếc rằng Đình Bắc không thể thắng được thủ môn Malaysia.

Nhưng rồi, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ. Phút 45+5, Tiến Anh đỡ bước một khéo léo bên cánh phải rồi tạt bóng vào vòng cấm. Xuân Son chọn vị trí tốt, bay người đánh đầu tung lưới Malaysia, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Xuân Son tiếp tục là khắc tinh của tuyển Malaysia.

Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Ngay phút 46, liên tiếp hai pha dứt điểm được tung ra nhưng chưa thể giúp đội khách nhân đôi cách biệt.

Malaysia cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 55, Patrik Lê Giang phải đổ người đẩy bóng ra ngoài sau một pha căng ngang nguy hiểm của đối phương.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 60 khi trọng tài rút thẻ đỏ đối với Patrik Lê Giang sau tình huống va chạm với Sumareh. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài quyết định xóa thẻ đỏ ở phút 65, xác định thủ môn tuyển Việt Nam chưa phạm lỗi.

HLV Tan Cheng Hoe không thể giúp các học trò xoay chuyển tình hình.

HLV Kim Sang-sik sau đó lần lượt điều chỉnh nhân sự. Đỗ Hoàng Hên được tung vào sân ở phút 70, trước khi Quang Hải và Hải Long xuất hiện thay Xuân Son cùng Thành Long ở phút 81.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, Quang Hải có cơ hội từ một quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm nhưng không thể tận dụng thành công.

Dù vậy, tiền vệ của tuyển Việt Nam vẫn kịp để lại dấu ấn. Phút 86, Quang Hải chuyền bóng khiến Danish lúng túng và vô tình đá phản lưới nhà. Tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Những phút còn lại, Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, trong đó Lê Giang Patrik tiếp tục chơi ấn tượng. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Kết quả này giúp đội quân của HLV Kim Sang-sik giành lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới.