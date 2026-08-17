Xuân Son lại “ám ảnh” Malaysia, tuyển Việt Nam có thứ vũ khí đáng sợ nhất

Truyền thông Malaysia một lần nữa lại phải ngao ngán vì Xuân Son, vậy tiền đạo nhập tịch này đã ám ảnh tuyển Malaysia như thế nào?

Thêm lần “gây ám ảnh” với ĐT Malaysia

“Xuân Son vẫn tiếp tục ám ảnh Hổ Mã Lai” - đây là tiêu đề bài bình luận vừa được, trang Bharian đăng sau khi tuyển Việt Nam hạ Malaysia 2-0 ngay trên sân khách.

“Xuân Son lại trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở đấu trường quốc tế. Cầu thủ nhập tịch này trở thành gương mặt mới nhất gây thất vọng cho đội tuyển Harimau Malaya dù mới chỉ khoác áo đội tuyển "Rồng Vàng" cách đây không lâu.

Tiền đạo này, trước đây được biết đến với cái tên Rafaelson, đã chứng minh rõ ràng danh tiếng của mình là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất ASEAN khi ghi ba bàn thắng chỉ trong hai trận đấu với Malaysia.

Anh ấy đã ghi hai bàn thắng giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, trước khi ghi thêm một bàn thắng nữa trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 đêm qua” - Bharian bình luận về Xuân Son.

Quả thực, Xuân Son được kỳ vọng khá nhiều trước trận gặp Malaysia tối qua. Và tiền đạo này đã đáp lại bằng đúng thứ mà tuyển Việt Nam cần nhất ở một trận bán kết: một khoảnh khắc bùng nổ để tạo ra sự khác biệt.

Xuân Son thêm lần gây ám ảnh với tuyển Malaysia.

Phút 45+5, khi hiệp một tưởng như sẽ khép lại mà không có bàn thắng, Tiến Anh thực hiện đường tạt bóng vào khu vực cấm địa. Xuân Son lập tức chọn vị trí, lao vào và thực hiện cú đánh đầu trong tư thế bay người, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Malaysia.

Đó không phải một pha lập công đơn giản. Trong một trận đấu mà Malaysia chơi quyết liệt, áp sát và liên tục tìm cách hạn chế không gian của tuyển Việt Nam, Xuân Son vẫn tìm được khoảng trống đúng thời điểm. Khả năng chọn vị trí, sức bật và sự quyết đoán giúp anh biến một đường tạt bóng thành bàn thắng cực kỳ quan trọng. ASEAN United FC cũng mô tả đây là một “cú đánh đầu mãn nhãn” của tiền đạo Việt Nam.

Với Malaysia, bàn thắng của Xuân Son chính là một cú đánh mạnh vào tâm lý. Đội chủ nhà đã chơi không tệ trong phần lớn hiệp một nhưng lại bước vào phòng thay đồ với bất lợi. Còn tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin để triển khai thế trận theo cách mình mong muốn.

Nhưng màn trình diễn của Xuân Son không chỉ nằm ở bàn thắng. Anh liên tục di chuyển, tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự Malaysia và trở thành điểm đến trong những tình huống lên bóng của đội tuyển. Ngay phút thứ 3, Văn Vĩ đã có đường tạt bóng hướng đến Xuân Son, nhưng hậu vệ Malaysia kịp thời áp sát khiến tiền đạo số 12 không thể xử lý như ý.

Đến phút 75, Xuân Son tiếp tục cho thấy khả năng quan sát khi phát hiện khoảng trống và chuyền nhanh cho Hoàng Hên băng lên. Đường chuyền hơi mạnh khiến đồng đội không thể khống chế, nhưng tình huống ấy cho thấy Xuân Son không chỉ chờ bóng trong vòng cấm.

Một lần nữa truyền thông Malaysia phải ngao ngán vì Xuân Son.

Xuân Son trở lại, tuyển Việt Nam có thêm một vũ khí đáng sợ

Điều khiến sự trở lại của Xuân Son trở nên đáng chú ý nằm ở chỗ: tuyển Việt Nam vốn đã có nhiều phương án tấn công. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức, những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến ở tuyến hai. Nhưng khi Xuân Son xuất hiện ở phía trên, hệ thống tấn công của tuyển Việt Nam có thêm một điểm tựa đặc biệt.

Đó là một trung phong có thể chất tốt, chơi bóng bổng, tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm. Malaysia đã cảm nhận rất rõ điều đó. Họ có thể kiểm soát một số khoảng không, có thể gây sức ép lên các tiền vệ Việt Nam, nhưng chỉ cần một đường bóng đủ chính xác vào khu vực cấm địa, Xuân Son có thể biến nó thành cơ hội nguy hiểm.

Đáng sợ hơn, Xuân Son không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Pha lập công ở Kuala Lumpur một lần nữa cho thấy điều đó. Với bàn thắng này, Xuân Son đã có 3 bàn tại AFF Cup 2026, sau các pha lập công trước Timor-Leste và Indonesia. Tính cả hai kỳ AFF Cup, anh đã có 10 bàn thắng và 6 bàn ở các trận đấu thuộc vòng knock-out. Đó là những con số đủ để giải thích tại sao sự trở lại của Xuân Son có thể khiến các đối thủ Đông Nam Á phải e ngại.

Khi Malaysia buộc phải tấn công ở trận lượt về, Xuân Son càng có thêm cơ hội để trừng phạt đối thủ.

Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, Malaysia sẽ buộc phải tấn công nhiều hơn nếu muốn lật ngược tình thế. Và đó có thể chính là thời điểm Xuân Son trở nên nguy hiểm nhất. Khi Malaysia phải dâng cao, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ xuất hiện. Khi ấy, tuyển Việt Nam có thể chuyển trạng thái nhanh, còn Xuân Son sẽ có nhiều không gian hơn để khai thác, sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của hàng thủ Malaysia..

Vì vậy, điều đáng mừng nhất sau chiến thắng ở Kuala Lumpur không chỉ là lợi thế hai bàn. Đó là việc Xuân Son đang trở lại đúng lúc. Một tuyển Việt Nam vốn đã rất khó bị đánh bại giờ lại có thêm một tiền đạo biết cách xuất hiện ở những thời khắc quyết định, “Những chiế binh sao Vàng” sẽ càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.